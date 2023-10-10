Пролетів рекордну відстань: дрон TORO спопелив САУ "Гіацинт" (відео)

Щоб знищити ціль український безпілотник-камікадзе подолав відстань у 17,4 кілометра.

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FPV-дрон TORO знищив російську самохідну артилерійську установку "Гіацинт", яку окупанти сховали в зелених насадженнях. Відповідні відеокадри опублікували в Telegram-каналі Ukrainian FPV drone TORO у вівторок, 10 жовтня.

На відео оператор направляє дрон-камікадзе до цілі. На кадрах видно, що САУ російські військові намагалися замаскувати в посадці. Однак дрон TORO успішно виконав бойове завдання і влучив броньованій техніці противника в уразливе місце. Після цього безпілотник-розвідник, що працює в парі з FPV-дроном, показав результат атаки. Після удару САУ "Гіацинт" охопило полум'я та огорнуло димом.

"Пілоти FPV 72-ї бригади пошкоджують 2С5 "Гіацинт-С" на відстані 17.4 км. Для нас це є рекордом. До речі, вже є ідеї, як полетіти далі", — підписали опубліковане відео адміністратори каналу.

Зазначимо, що самохідна артилерійська установка 2С5 "Гіацинт-С" призначена для боротьби з важкою самохідною артилерією і танками супротивника, знищення вогневих точок, польових споруд, захищених пунктів управління, переправ, мостів і об'єктів тилового забезпечення. Техніка виконана за безбаштовою схемою з відкритою установкою гармати. Основне озброєння — 152-мм гармата 2А37. Приводиться в бойове положення за 3 хвилини. Заряджання боєприпасів напівавтоматичне. Стріляє осколково-фугасними боєприпасами, масою 46 кілограмів.

Що відомо про смертоносний дрон TORO

У кожного апарата є щонайменше три варіанти складання з різними комплектуючими, тому визначити їх за запчастинами складно. Так чи інакше, технічні характеристики у них приблизно однакові, хоча можуть змінюватися залежно від погодних умов.

Технічні характеристики дрона TORO

вантажність — 1,1 кг і 1,6 кг з бойовою частиною;

дальність польоту — 15 км і 10 км;

радіус виявлення цілі — 200 м;

швидкість розгортання — до 5 хв.

Дальність зв'язку відповідає дальності польоту, але сильно залежить від умов використання, наземних станцій і умов протидії. Виробники уточнюють, що безпілотний літальний апарат оснащений високотехнічними камерами. Крім того, в дронах використана технологія crossfire, яка дає змогу отримати якісне тривимірне зображення. До TORO також додали кругову антену для забезпечення якісного маневрування дронами. За достатньої забезпеченості комплектуючими розробники можуть випускати від 400 таких безпілотників на місяць.

Нагадаємо, кількома днями раніше ЗСУ завдали удару по розрахунку БПЛА противника. Під час атаки дроном-камікадзе було знищено не тільки живу силу противника, а й безпілотники, а також бойові снаряди до них.

А в другій половині липня дрон "Пегас" ліквідував САУ "Гіацинт". Щоб знищити ціль, український безпілотник-камікадзе залетів на 14 км у тил ЗС РФ.