Чіткий вертикальний удар: ЗСУ ефектно знищили САУ "Гіацинт" на Запоріжжі (відео)

Самохідну гармату російські загарбники вирішили особливо не ховати та згодом втратили вартісну техніку, яку перетворила на металобрухт українська артилерія.

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Українські війська й надалі реалізують контрнаступальні дії на Запоріжжі, де вдалося ліквідувати 152-мм самохідну артилерійську установку "Гіацинт". Відповідне відео 13 липня опубліковано у Telegram народного депутата і члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрія Мисягіна.

Самохідну гармату російські загарбники вирішили особливо не ховати. Згодом українські військові й скористалися рішенням окупантів. Знищення відбулося в районі населеного пункту Петрівка Запорізької області.

"Екіпаж російської САУ "Гіацинт-С" добре відчув роботу української артилерії", – йдеться у дописі.

Знищення російських САУ на фронті влітку 2023 року

Миколаївські десантники у липні знищили 152-мм САУ "Гіацинт-С" високоточним боєприпасам. Влучним вогнем із використанням високоточних боєприпасів було знищено ворожу самохідну гармату, яка вважається однією з основних у військах РФ.

Тероборона Прикарпаття ліквідувала російську САУ "Мста-С". Екіпаж російської бойової техніки намагався зникнути з поля зору українців, але САУ успішно ліквідована артилерією у лісосмузі.

ЗСУ у червні знищили цілих 5 російських САУ "Мста-С" на одному полі. Частину з артилерійських установок знищили високоточними ракетами GMLRS для HIMARS. Всі установки "Мста-С" були розташовані в Запорізькій області. OSINT-аналіз підтвердив відповідну інформацію. Після аналізу відео бійців ЗСУ, аналітикам вдалося встановити точне місце розташування батареї САУ "Мста-С". Виявилось, що усі вони були успішно ліквідовані в районі Георгіївки в Запорізькій області. Установки розташовувалися приблизно в 10-12 км від лінії фронту.

Нагадаємо, САУ Krab 12 липня знищила позиції ворожого екіпажу БПЛА. Українські захисники простежили за ворожим дроном, що дало можливість знищити екіпаж техніки, який здійснював керування з лісосмуги.