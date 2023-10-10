Пролетел рекордное расстояние: дрон TORO испепелил САУ "Гиацинт" (видео)

Чтобы уничтожить цель украинский беспилотник-камикадзе преодолел расстояние в 17,4 километра.

Related video

FPV-дрон TORO уничтожил российскую самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", которую оккупанты спрятали в зеленых насаждениях. Соответсвующие видеокадры опубликовали в Telegram-канале Ukrainian FPV drone TORO во вторник, 10 октября.

На видео оператор направляет дрон-камикадзе к цели. На кадрах видно, что САУ российские военные пытались замаскировать в посадке. Однако дрон TORO успешно выполнил боевую задачу и поразил бронированную технику противника в уязвимое место. После этого беспилотник-разведчик, работающий в паре с FPV-дроном, показал результат атаки. После удара САУ "Гиацинт" охватило пламя и окутал дым.

"Пилоты FPV 72-й бригады повреждают 2С5 "Гиацинт-С" на расстоянии 17.4 км. Для нас это является рекордом. Кстати, уже есть идеи, как полететь дальше", — подписали опубликованное видео администраторы канала.

Отметим, что самоходная артиллерийская установка 2С5 "Гиацинт-С" предназначена для борьбы с тяжелой самоходной артиллерией и танками противника, уничтожения огневых точек, полевых сооружений, защищенных пунктов управления, переправ, мостов и объектов тылового обеспечения. Техника выполнена по безбашневой схеме с открытой установкой пушки. Основное вооружение — 152-мм пушка 2А37. Приводится в боевое положение за 3 минуты. Заряжение боеприпасов полуавтоматическое. Стреляет осколочно-фугасными боеприпасами, массой в 46 килограммов.

Что известно о смертоносном дроне TORO

У каждого аппарата есть как минимум три варианта сборки с разными комплектующими, поэтому определить их по запчастям сложно. Так или иначе, технические характеристики у них примерно одинаковы, хотя могут меняться в зависимости от погодных условий.

Технические характеристики дрона TORO

грузоподъемность — 1,1 кг и 1,6 кг с боевой частью;

дальность полета — 15 км и 10 км;

радиус обнаружения цели — 200 м;

скорость развертывания — до 5 мин.

Дальность связи соответствует дальности полета, но сильно зависит от условий использования, наземных станций и условий противодействия. Производители уточняют, что беспилотный летальный аппарат оснащен высокотехническими камерами. Кроме того в дронах использована технология crossfire, которая позволяет получить качественное трехмерное изображение. К TORO также добавили круговую антенну для обеспечения качественного маневрирования дронами. При достаточной обеспеченности комплектующими разработчики могут выпускать от 400 таких беспилотников в месяц.

Напомним, несколькими днями ранее ВСУ нанесли удар по расчету БПЛА противника. Во время атаки дроном-камикадзе была уничтожена не только живая сила противника, но и беспилотники, а также боевые снаряды к ним.

А во второй половине июля дрон "Пегас" ликвидировал САУ "Гиацинт". Чтобы уничтожить цель, украинский беспилотник-камикадзе залетел на 14 км в тыл ВС РФ.