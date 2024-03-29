"Блакитний кит": в Італії створюють безпілотний підводний човен для Міноборони країни

Останнім часом кілька західних країн почали або відновили розробку великих автономних безпілотних підводних човнів для військово-морських сил, до них долучилася й Італія.

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Разом із публікацією плану Міністерства оборони Італії на 2023—2025 роки, поданого до затвердження в парламент країни, з’явилися деталі розробки безпілотного підводного човна великої дальності для військових. Про це повідомляє сайт Naval News.

Відповідно до супровідної документації, представленої в парламент, програма будівництва безпілотної субмарини зосереджена на міжнародному співробітництві Італії та Ізраїлю щодо автономних можливостей дрона. Результатом є розробка рішення "Італійсько-ізраїльський блакитний кит" (IIBW) на основі платформи BlueWhale (ELI-3325) ізраїльською компанією Elta Systems із інтеграцією корисних навантажень і систем, розроблених італійською промисловістю.

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Безпілотний підводний човен виконуватиме завдання, спостереження, збір даних у зонах прямого національного стратегічного інтересу, морської оборони, контролю підводних інфраструктур, таких як трубопроводи, кабелі та морські платформи.

Міжнародна кооперація базується на меморандумі про співпрацю, підписаному в лютому 2022 року, який визначає межі промислової кооперації між залученими компаніями. Документ підписали Elta Systems та італійські компанії Elettronica, FAAM, CABI Cattaneo, BATS Italia й ICS Technologies. Згідно з інформацією, наданою парламенту, CABI Cattaneo розробить інтеграцію транспортного засобу з надводними та підводними платформами, FAAM надасть комплект літій-іонних батарей, а Elettronica, імовірно, надасть системи радіоелектронної боротьби розвідки для човна. ICS Technologies забезпечить інтеграцію набору гідролокаторів, а BATS Italia — логістичну підтримку.

Співпраця стосується спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із метою розробки дрона з рівноправним внеском ізраїльської та італійської компаній. Документи також зазначають, що наразі не існує суто національних італійських рішень для виконання вимог ВМС Італії. Загальна орієнтовна вартість програми становить 254,3 мільйона євро, із яких 6 мільйонів уже виділено на перші два роки програми загальною тривалістю 13 років.

Як повідомляється в документах, Генеральний штаб ВМС Італії запросив закупівлю нових платформ автоматичних підводних платформ великої дальності з розширеними можливостями щодо модульності, витривалості й універсальності. Пакет потрібних міністерству засобів складається з трьох автономних підводних апаратів великої водотоннажності, дистанційної командної станції для них, систем і корисних навантажень на борту, а також навчання операторів і технічного персоналу.

Створення великих безпілотних підводних апаратів для військових стає тенденцією. Нещодавно повідомлялося, що військово-морські сили США відновили програму безпілотного підводного апарата Snakehead, яку було призупинено через брак фінансування у 2023 фінансовому році.

Також ВМС Франції замовили великий підводний безпілотник OUDD, призначений для дослідження нових технологій підводних дронів і безпечного керування ними. Утім, такі дрони зможуть ставити або знешкоджувати міни та нести торпеди.