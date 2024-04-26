Може "бачити" будь-які дрони: "Ростех" уперше випустив нові портативні РЛС

У Росії стверджують, що станція може виявляти БПЛА, які летять на надмалих висотах або перебувають у режимі зависання, а також розпізнавати птахів, тварин і людину.

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Холдинг "Роселектроніка" російської державної корпорації "Ростех" здійснив перше постачання портативної багатофункціональної радіолокаційної станції (БРЛС), яка дає змогу виявляти безпілотні літальні апарати. Про це йдеться на офіційному сайті "Ростеху".

В РФ стверджують, що нова РЛС, розроблена інженерами Рибінського заводу приладобудування, призначена для радіолокаційного виявлення, ідентифікації та супроводу наземних і водних об'єктів. Станція здатна виявляти цілі на відстані до 10 кілометрів і може розташовуватися на відстані від місця спостереження.

Також повідомляється, що станція здатна виявити навіть найменш помітні дрони — ті, що летять на надмалих висотах або перебувають у режимі зависання. До того ж РЛС може розпізнавати птахів, тварин і людину.

"Основні переваги БРЛС — мобільність, автономність, короткий час підготовки до застосування, а також алгоритм ідентифікації, що дає змогу впевнено виявити різні об'єкти", — заявив гендиректор Рибінського заводу приладобудування Андрій Комогорцев.

За словами Комогорцева, у грудні минулого року було випущено невелику кількість згаданих РЛС, а до кінця поточного року планується вийти на серійне виробництво. Він також зазначив, що наразі станції проходять тестову експлуатацію "на одному із захищених об'єктів".

Нагадаємо, 11 квітня українські дрони-камікадзе вперше долетіли до Мордовії та атакували військову частину. За інформацією журналістів, БПЛА дібралися до російської РЛС "Контейнер" у місті Ковилкіно в Мордовії.

Пізніше, 17 квітня, українські дрони вдруге вдарили по російській загоризонтній РЛС 29Б6 "Контейнер" у Мордовії. Як зазначають експерти, "Контейнер" — це найпотужніший радар у розпорядженні Росії, який існує в єдиному екземплярі.