У РФ хочуть захищати НПЗ комплексами "Спектр": чому вони не врятують від українських дронів

Розробники запевняють, ніби система добре показала себе в бойових умовах, тому нею зацікавилися і промислові підприємства, які ризикують потрапити під удар БпЛА.

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У Росії хочуть захищати нафтопереробні заводи, аеропорти та вокзали від ударів українських дронів за допомогою комплексів радіоелектронної боротьби "Спектр". Про це повідомляє російське медіа Mash, посилаючись на власні джерела.

Як стало відомо ЗМІ, антидронову систему вартістю 18,5 млн рублів (8,72 млн грн) уже встановили на чотирьох об'єктах хімічної промисловості. Розробники заявили, що вже поставляли "Спектри" російським військовим у зону бойових дій на території України, і після "успіху" отримали замовлення від цивільних підприємств.

Апаратно-програмний комплекс "Спектр" розробила московська компанія "Сеть свободного сотрудничества". На своєму офіційному сайті вона пише, що в систему входять два основні модулі: модуль виявлення, який відстежує БпЛА, і модуль придушення, що змушує дрони повернутися або здійснити вимушену посадку.

Об'єкти в повітрі комплекс виявляє, скануючи радіочастоти на 360 градусів на відстані 7 км. Придушити дрони може в радіусі 2,5 км, водночас не впливаючи на роботу бездротового зв'язку поблизу. Він нібито може засікти та придушити одночасно до 35 дронів за командою оператора (відгук менше ніж 1 секунда) або ж в автоматичному режимі.

"Спектр" також має показувати напрямок, клас і ймовірну мету ворожого безпілотника, а потім "випалювати" електроніку, щоб БпЛА просто впав, або ж змусити летіти у зворотному напрямку. За словами росіян, система може також засікти місце запуску, після чого координати передають групі швидкого реагування.

Російські підприємці вважають, що "Спектр" здатний захистити важливі об'єкти від безпілотників Сил оборони України. Такі комплекси пропонують ставити на територіях НПЗ, аеропортів, шкіл і вокзалів, а також на місцях проведення масових заходів. Така ініціатива в РФ просувається через регулярні атаки, тільки 22 липня російські війська ППО відзвітували про знищення 75 дронів.

Анімація, присвячена роботі комплексу "Спектр" Фото: Скриншот

Судячи з анімованого ролика на сайті, "Спектр" призначений для боротьби з комерційними коптерами типу DJI Mavic і незрозуміло, наскільки ефективною така система буде проти бойових ударних БпЛА, які використовує Україна. Як пише розробник, система сканує радіовипромінювання, проте український військовий Сергій Безкрестнов ("Флеш") раніше пояснив Фокусу, що далекобійні безпілотники не випромінюють радіосигналів, оскільки автономно літають за заздалегідь запрограмованими маршрутами, орієнтуючись тільки на супутникову навігацію GPS.

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Безпілотники ГУР атакували НПЗ в Туапсе: на заводі спалахнула пожежа, — джерела Фокусу

Саме GPS можна заглушити, зробивши автономний безпілотник фактично "сліпим", але це все одно його не зупинить. Як розповідав експерт із телекомунікацій Роман Химич, деякі моделі ударних дронів запам'ятовують маршрут і продовжують летіти навіть без вказівки супутників, користуючись так званою інерціальною системою навігації, що складається з набору датчиків. Вона не така точна, але дає змогу апарату рухатися в напрямку цілі. Якщо ж дрон знову підключається до GPS, то коригує свій шлях.

У ніч на 22 липня близько 80 БпЛА атакували Росію. За інформацією місцевих ЗМІ, дрони влучили у військовий аеродром у Морозовську Ростовської області та НПЗ у Туапсе Краснодарського краю.