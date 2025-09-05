Люди століттями помилялись: дрон DJI Matrice викрив несподіваний секрет про оленів (фото)

Мисливець і дослідник Деррік Діксон використав тепловізійний дрон DJI Matrice 30 Thermal для відстеження білохвостих оленів, спростувавши багаторічне уявлення про поведінку цих тварин.

Related video

Протягом поколінь мисливці на оленів були переконані, що рух дорослого оленя диктується напрямком вітру. Однак понад 2000 годин польоту БПЛА DJI показали, що весь цей час вони могли помилятися. Результатами дослідження Діксон поділився на своєму YouTube-каналі Whitetail Research.

Дрон DJI Matrice 30 Thermal відстежував рух оленів

Всього чоловік налітав на DJI Matrice 30 Thermal 2120 годин, 232 з яких були присвячені відстеженню одного самця на "Зима". Камера з тепловізором дозволила не втрачати тварину з поля зору навіть вночі та в густих кущах.

В процесі Діксон помітив, що, всупереч поширеній думці, дорослі олені часто повністю ігнорують напрямок вітру, рухаючись натомість разом із висхідними та спадними тепловими потоками повітря, які протікають ландшафтом, особливо в горбистій місцевості. Вітер починав визначати напрямок їхнього руху, лише коли посилювався до понад 10-15 миль/год.

Деррік Діксон відстежував оленів через дрон 2120 годин

"Олені люблять подорожувати з термальними потоками на їхньому боці, а не з вітром. Так, вітер не відіграє такої великої ролі", — сказав Діксон в подкасті Outdoor Life.

Важливо

У DJI з'явився неочікуваний суперник: "Мавіки" може потіснити виробник роботів-пилососів

Як зазначає оператор дронів та редактор DroneXL Рафаель Суарес, цей приклад показує, що високоякісний комерційний дрон із якісним тепловим датчиком, як-от Matrice 30 Thermal, може стати серйозним інструментом для дослідження дикої природи. За його словами, значення відкриття Діксона для мисливської спільноти є величезним.

"Як пілот, який використовує дрони для фіксації краси природного світу, я можу сказати, що ця історія просто чудова. Це ідеальне поєднання пристрасті старої школи та сучасних технологій. Діксон не просто використав дрон. Він використав його, щоб відповісти на питання, яке століттями спантеличувало мисливців", — наголосив Суарес.

Нагадаємо, дослідники з Університету Міннесоти в США розробили повітряних роботів, оснащених ШІ, які літають роєм на дим, допомагаючи в боротьбі з лісовими пожежами.

Фокус також повідомляв, що вчені з Університету Дарема у Британії розробили систему T-STAR, яка дозволяє роям БПЛА літати швидше та з безпрецедентною координацією, навіть у дуже складних середовищах з безліччю перешкод.