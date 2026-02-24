Бюджетний смартфон з чудовими характеристиками: розкрито дату виходу новинки 2026 року (фото)

Компанія Nothing продемонструвала дизайн майбутнього Nothing Phone (4a), а також повідомила, що смартфон буде офіційно представлений 5 березня.

Перше зображення задньої панелі Nothing Phone (4a) вже оприлюднено на сторінці Nothing в соцмережі X. В цій публікації компанія обіцяє смартфон середнього класу, що "створений інакше".

Судячи з опублікованого фото, Nothing Phone (4a) виглядатиме як удосконалена версія Nothing Phone (3a). Новий смартфон зберіг фірмову напівпрозору задню панель та центральну конфігурацію камер у формі таблетки, однак система світлодіодів Glyph була повністю оновлена.

Офіційне зображення Nothing Phone (4a) Фото: Nothing

Як зазначає Tech Advisor, Phone (4a) отримав вертикальну смугу з шести квадратних освітлювальних модулів, розташованих праворуч від камери, тоді як Phone (3a) мав три окремі світлодіоди різного розміру, розосереджені навколо модуля камери.

Кожна з лампочок на Phone (4a) складається з дев'яти окремо керованих міні-світлодіодів. Nothing стверджує, що вони на 40% яскравіші, ніж лампочки Phone (3a). При цьому компанія обіцяє "більш природнє, нейтральне світіння без розтікання".

Раніше генеральний директор Nothing Карл Пей заявив, що новий Phone (4a) "наблизить досвід до флагманського". За словами Пея, характеристики цього смартфона будуть повністю оновлені, порівняно попередньою моделлю.

Деталі про Nothing Phone (4a) не розкриваються, однак ранні чутки вказують на те, що смартфон пройшов тестування Geekbench з чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 та отримав графічний процесор Adreno 810.

Нагадаємо, останні чутки вказують на те, що смартфони Nothing Phone (4a) зростуть у ціні, порівняно з Nothing Phone 3a.

Фокус також повідомляв, що Nothing вирішила не випускати нову флагманську модель Phone 4 цього року.