Бюджетный смартфон с прекрасными характеристиками: раскрыта дата выхода новинки 2026 года (фото)

Компания Nothing продемонстрировала дизайн будущего Nothing Phone (4a), а также сообщила, что смартфон будет официально представлен 5 марта.

Первое изображение задней панели Nothing Phone (4a) уже обнародовано на странице Nothing в соцсети X. В этой публикации компания обещает смартфон среднего класса, который "создан иначе".

Судя по опубликованному фото, Nothing Phone (4a) будет выглядеть как усовершенствованная версия Nothing Phone (3a). Новый смартфон сохранил фирменную полупрозрачную заднюю панель и центральную конфигурацию камер в форме таблетки, однако система светодиодов Glyph была полностью обновлена.

Официальное изображение Nothing Phone (4a) Официальное изображение Nothing Phone (4a) Фото: Nothing

Как отмечает Tech Advisor, Phone (4a) получил вертикальную полосу из шести квадратных осветительных модулей, расположенных справа от камеры, тогда как Phone (3a) имел три отдельных светодиода разного размера, рассредоточенные вокруг модуля камеры.

Каждая из лампочек на Phone (4a) состоит из девяти отдельно управляемых мини-светодиодов. Nothing утверждает, что они на 40% ярче, чем лампочки Phone (3a). При этом компания обещает "более естественное, нейтральное свечение без растекания".

Ранее генеральный директор Nothing Карл Пей заявил, что новый Phone (4a) "приблизит опыт к флагманскому". По словам Пея, характеристики этого смартфона будут полностью обновлены, по сравнению предыдущей моделью.

Детали о Nothing Phone (4a) не раскрываются, однако ранние слухи указывают на то, что смартфон прошел тестирование Geekbench с чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и получил графический процессор Adreno 810.

Напомним, последние слухи указывают на то, что смартфоны Nothing Phone (4a) вырастут в цене по сравнению с Nothing Phone 3a.

Фокус также сообщал, что Nothing решила не выпускать новую флагманскую модель Phone 4 в этом году.