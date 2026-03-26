"Він неймовірно популярний": дешевий смартфон Realme побив рекорди продаж
Компанія Realme нещодавно випустила дуже доступний смартфон Realme P4 Lite 5G, який продемонстрував напрочуд хороші продажі.
Всього за кілька годин після старту продажів Realme P4 Lite 5G в Індії цей смартфон купили понад 60 000 людей. Про це Realme повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі X.
"Новий рекорд, встановлений за 2 години. Продано 60 000 одиниць. Ось так виглядає лідер", — стверджує Realme.Важливо
На думку експертів порталу GSMArena, компанія натякає, що Realme P4 Lite 5G тепер на першому місці у своєму сегменті до 169 доларів (близько 7 410 гривнь).
"Звичайно, ми не можемо перевірити це твердження. У будь-якому разі, він неймовірно популярний, це точно", — зазначили у виданні.
