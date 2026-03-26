"Він неймовірно популярний": дешевий смартфон Realme побив рекорди продаж

Компанія Realme нещодавно випустила дуже доступний смартфон Realme P4 Lite 5G, який продемонстрував напрочуд хороші продажі.

Всього за кілька годин після старту продажів Realme P4 Lite 5G в Індії цей смартфон купили понад 60 000 людей. Про це Realme повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі X.

"Новий рекорд, встановлений за 2 години. Продано 60 000 одиниць. Ось так виглядає лідер", — стверджує Realme.

Важливо

"Прослужить вам роки": найкращий смартфон до 10 000 грн за результатами тестування (фото)

На думку експертів порталу GSMArena, компанія натякає, що Realme P4 Lite 5G тепер на першому місці у своєму сегменті до 169 доларів (близько 7 410 гривнь).

"Звичайно, ми не можемо перевірити це твердження. У будь-якому разі, він неймовірно популярний, це точно", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, серія смартфонів Samsung Galaxy S26 продемонструвала надзвичайно високі продажі, незважаючи на підвищення цін.

Фокус також повідомляв, що китайський бренд смартфонів OnePlus може закритися на світових ринках вже у квітні 2026 року.