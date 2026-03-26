"Он невероятно популярен": дешевый смартфон Realme побил рекорды продаж

Компания Realme недавно выпустила очень доступный смартфон Realme P4 Lite 5G, который продемонстрировал удивительно хорошие продажи.

Всего за несколько часов после старта продаж Realme P4 Lite 5G в Индии этот смартфон купили более 60 000 человек. Об этом Realme сообщила на своей странице в социальной сети X.

"Новый рекорд, установленный за 2 часа. Продано 60 000 единиц. Вот так выглядит лидер", — утверждает Realme.

По мнению экспертов портала GSMArena, компания намекает, что Realme P4 Lite 5G теперь на первом месте в своем сегменте до 169 долларов (около 7 410 гривен).

"Конечно, мы не можем проверить это утверждение. В любом случае, он невероятно популярен, это точно", — отметили в издании.

Напомним, серия смартфонов Samsung Galaxy S26 продемонстрировала чрезвычайно высокие продажи, несмотря на повышение цен.

