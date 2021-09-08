Уроки польської. Як виросла економіка Польщі та чому Україна не йде цим шляхом
У 2000 році експорт товарів із Польщі становив 33 млрд дол, а в 2019 році він зріс до 256 млрд. У поляків вийшло, а українці чим гірше?
Подивився список 80 проєктів на 277 млрд доларів, які були презентовані Володимиром Зеленським у процесі візиту до Вашингтона, але так і не зрозумів, як вони можуть трансформувати економіку України.
У моєму розумінні трансформація економіки це зміна структури ВВП та експорту. Змінити їх структуру неможливо без розвитку нових галузей. І в списку проєктів тільки невелика частина, яка стосується реальної трансформації.
Більша ж частина цих проєктів стосується модернізації вже наявних галузей.
Однак, модернізація і трансформація це не одне і те ж саме.
Можна скільки завгодно модернізувати економіку, але якщо структура ВВП залишиться такою як зараз, то нічого в Україні не зміниться.
Нам потрібно створювати нові галузі. Потрібно створювати нові виробництва, через програми розвитку галузей і залучення інвесторів. Нам потрібно розвивати експорт. Тільки так можна трансформувати економіку.Важливо
Давайте на прикладі Польщі покажу як вони трансформували свою економіку.
У 2000 році експорт товарів із Польщі становив 33 млрд дол, а в 2019 році він зріс до 256 млрд.
За 20 років Польща збільшила експорт:
- комп'ютерів у 100 разів — з 57 млн до 5 млрд;
- мовного обладнання в 66 разів — з 28 млн до 1,86 млрд;
- електричних батарей у 32 рази — з 82 млн до 2,8 млрд.
Хочу зазначити ще один момент. Якщо в 2000 році в Польщі було всього 4 товарні групи з експортом понад 1 млрд, то зараз таких товарних груп понад 60!Важливо
Для порівняння: в Україні всього 11 товарних груп мають експорт понад 1 млрд дол, причому, основна частина — це аграрна сировина, така, як пшениця, кукурудза, соя, рапс + залізна руда.
Цими цифрами хотів показати, як у Польщі з'явилися абсолютно нові галузі, які зараз створюють цей експорт. Ось це і є структурна трансформація економіки.