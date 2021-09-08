Уроки польского. Как выросла экономика Польши и почему Украина не идет этим путем
В 2000 году экспорт товаров из Польши составлял 33 млрд дол, а в 2019 году он вырос до 256 млрд. У поляков вышло, а украинцы чем хуже?
Посмотрел список 80 проектов на 277 млрд долларов, которые были презентованы Владимиром Зеленским в ходе визита в Вашингтон, но так и не понял, как они могут трансформировать экономику Украины.
В моем понимании трансформация экономики это изменение структуры ВВП и экспорта. Изменить их структуру невозможно без развития новых отраслей. И в списке проектов только небольшая часть, которая касается реальной трансформации.
Большая же часть этих проектов касается модернизации уже существующих отраслей.
Однако, модернизация и трансформация это не одно и то же.
Можно сколько угодно модернизировать экономику, но если структура ВВП останется такой как сейчас, то ничего в Украине не изменится.
Нам нужно создавать новые отрасли. Нужно создавать новые производства, через программы развития отраслей и привлечение инвесторов. Нам нужно развивать экспорт. Только так можно трансформировать экономику.Важно
Давайте на примере Польши покажу как они трансформировали свою экономику.
В 2000 году экспорт товаров из Польши составлял 33 млрд дол, а в 2019 году он вырос до 256 млрд.
За 20 лет Польша увеличила экспорт:
- Компьютеров в 100 раз- с 57 млн до 5 млрд
- Вещательного оборудования в 66 раз — с 28 млн до 1,86 млрд
- Электрических батарей в 32 раза — с 82 млн до 2,8 млрд
Хочу отметить еще один момент. Если в 2000 году в Польше было всего 4 товарные группы с экспортом больше 1 млрд, то сейчас таких товарных групп более 60!Важно
Для сравнения: в Украине всего 11 товарных групп имеют экспорт больше 1 млрд дол, причем, основная часть — это аграрное сырье, такое, как пшеница, кукуруза, соя, рапс + железная руда.
Этими цифрами хотел показать, как в Польше появились совершенно новые отрасли, которые сейчас создают этот экспорт. Вот это и есть структурная трансформация экономики.