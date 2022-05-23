Від 30 до 38,5 UAH/USD: за скільки продають долари банки України

Найвигідніший курс в "УкрСиббанку", де за долар просять 29,55 грн, а найбільш невигідний для покупки — в "Універсал Банку". Там доведеться заплатити 38,5 грн.

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Національний банк України з 21 травня відпустив готівковий та картковий валютний курс, про що раніше писав Фокус. Це означає, що банкам вже необов'язково прив'язувати курс до офіційного, дотримуючись правила, за яким можна відхилятися від цього показника не більше ніж на 10%.

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Як дослідив Фокус, увечері 23 травня у великих українських банках готівковий валютний курс знаходиться в межах 31-38 UAH/USD. Наприклад, у ПриватБанку та Ощадбанку курс продажу долара у відділеннях – 32,18 UAH/USD, в УкрСиббанку – 29,55 UAH/USD, в Альфа-Банку – 34 UAH/USD, в Укргазбанку – 37,2 UAH/USD, а в ОТП Банку – 37,5 UAH/USD.

У деяких банках курс карткових операцій суттєво відрізняється від готівкового курсу. Наприклад, в УкрСиббанку для карткових операцій курс долара – 31,3 UAH/USD, в Укргазбанку – 31,75 UAH/USD, а в ПриватБанку – 32,05 UAH/USD.

Найневигідніший курс для купівлі готівкової валюти – в Універсал Банку (проект monobank), де курс продажу долара — 38,5 UAH/USD, а євро – 40 UAH/USD. Однак у цьому ж банку для карткових операцій monobank курс набагато цікавіший: 32 гривень за долар та 34,15 гривень за євро. "Сьогодні при купівлі у євро банк списав за курсом 34,15 гривень за євро", — повідомили Фокус клієнт банку з Німеччини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Києві на чорному ринку курс досяг позначки 40 UAH/USD.

Раніше глава фінансового комітету ВРУ Данило Гетьманцев зазначив, що на ситуацію з курсом може негативно вплинути популізм українських політиків.