"Газпром" припинив постачати газ у Латвію: що відомо

Газодобувна компанія звинуватила латвійських операторів у порушенні умов відбору.

Російське акціонерне товариство "Газпром" зупинило постачання природного газу в Латвію. Офіційне оголошення опубліковали на офіційному Telegram-каналі 30 липня.

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"Газпром" стверджує, що ухвалило таке рішення в межах липневої заявки, оскільки Латвія порушила умови відбору газу. Якими є порушення з боку клієнта, компанія замовчує.

У квітні Росія вирішила, що "недружні" їй держави, серед яких Латвія, повинні оплачувати отриманий газ у рублях, для цього російський уряд розробив спеціальну схему та відкрив рублеві рахунки в "Газпромбанку". Європейський Союз визнав порушенням санкцій здійснення операцій у рублях на вимогу РФ.

Незабаром голова оператора газотранспортної системи Латвії з назвою Conexus Улдіс Барріс заявив на національному телебаченні, що країни Прибалтики перестали отримувати газ із Росії. За його словами, через вимогу про сплату в рублях Латвія, Литва й Естонія знизили обсяги постачання, щоб не так сильно від них залежати, а для зміцнення енергетичної безпеки вирішили будувати новий термінал.

Як пише Delfi, у червні Сейм Латвії заборонив купівлю природного газу в Російської Федерації з початку 2023 року. Члени парламенту також проголосували за укладення угод із рештою країн Європейського союзу про те, як реалізують обмеження. МЗС Латвії наприкінці травня повідомило про намір відмовитися від російського газу та побудувати нові станції газопостачання.

29 липня глава газової компанії Latvijas gaze Айгарс Калвітіс розповів про відновлення покупки російського газу Латвією, проте постачання йдуть не від "Газпрому", а через іншого постачальника. Він наголосив: торгівля здійснюється в євро, а не в рублях. Як підкреслив Айгарс Калвітіс, купувати паливо в головного російського постачальника неможливо саме через валютне питання. За інформацією DW, після вторгнення ЗС РФ до України постачання російського газу в Латвію кілька разів припинялося та поновлювалося, але з червня почало збільшуватися.

Нещодавно "Газпром" вирішив відключити ще одну турбіну "Північного потоку", в результаті збільшилася вартість газу в Європі. Двигун вирішили зупинити на компресорній станції "Портова", продуктивність якої складала до 33 млн кубометрів на добу.

Писали також, що "Газпром" несподівано збільшив тиск у газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород". Як стверджує оператор ГТС України, подібними діями Росія може спровокувати катастрофу на газопроводі, подібне 2009 року сталося в Туркменістані.