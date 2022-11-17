Не лише без податків: українцям ще більше спростили процедуру ввезення генераторів

Кабмін доповнив шість своїх постанов про затвердження певних технічних регламентів, дія яких може поширюватися на відповідні товари.

Related video

Поки в Україні діє воєнний стан, генератори та інші енергоприлади можна ввозити без декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам. Відповідне рішення ухвалив Кабмін України, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Наголошується, що цей документ доповнює шість постанов Кабінету Міністрів про затвердження певних технічних регламентів, дія яких може поширюватись на відповідні товари.

Згідно з новими положеннями, на генератори та іншу таку техніку не застосовуватимуть вимоги щодо наявності декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам під час проходження митного кордону України.

"На митниці імпортери стикалися з проблемами при оформленні таких товарів. Нинішня постанова має усунути ці невідповідності", — зазначили у відомстві.

Скасування податків на ввезення генераторів з-за кордону

Після того, як в Україні виникли проблеми з електрикою через масовані ракетні удари армією РФ, українці почали активно купувати електрогенератори. Техніку привозили навіть з-за кордону, тому уряд скасував податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншого подібного обладнання, а саме:

газогенератори;

електричні двигуни;

електрогенератори;

установки та обертові електричні перетворювачі;

трансформатори;

електричні акумулятори;

електричні водонагрівачі;

обігрівачі.

До цих змін за ввезення генератора вартістю 700 євро потрібно було сплатити 64 євро митних платежів, з них:

20 євро — це 10% митного збору від 200 євро (частина, що перевищує 500 євро, що не оподатковуються),

44 євро — це 20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість + митний збір 10%).

Нагадаємо, Фокус у статті "Кращі бойлери, генератори та котли опалення. Який вибрати, щоб пережити зиму в теплі" розбирався у найкращих енергопристроях на ринку України.

Топ 10 дизельних генераторів обійдуться у суму від 60 до 250 тисяч гривень. Бензинові генератори будуть дешевшими — від 10 тисяч гривень.