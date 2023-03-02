Розв"язки Дарницького мосту завершать в липні, — засновник "Автостради" Максим Шкіль

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Компанія "Автострада" планує завершити будівництво з’їздів з естакади Дарницького мосту на Дніпровську набережну в Києві до кінця липня 2023 року. Про це на своїй сторінці в Facebook написав засновник компанії Максим Шкіль.

Шкіль нагадав, що збудований у 2010 році Дарницький міст має суттєвий резерв пропускної здатності і міг би розвантажити сусідні Південний та міст Патона, які постійно стоять у заторах. Утім користуватися ним повноцінно не було можливим, адже будівництво лівобережних транспортних розв'язок не було завершене.

"У жовтні 2021 Група Компаній "Автострада" уклала контракт на спорудження двох з’їздів з мосту на Дніпровську набережну. Відразу в листопаді 2021 року розпочали будівництво, яке планували завершити до кінця 2022 року, але цього не сталося через російсько-українську війну. Незважаючи на перебої з постачанням матеріалів, ускладнену логістику, а також те, що близько 1000 наших співробітників пішли на фронт, вже у травні 2022 року ми відновили будівельні роботи двох з'їздів Дарницького мосту", — написав Шкіль.

За його словами, сьогодні, попри затримку фінансування з боку держави, компанія виконує роботи за власні кошти.

"З січня працюємо цілодобово, в залежності від технологічного процесу на будівництві щоденно задіяно близько 100 працівників та спеціалізована будівельна техніка. Вже зведено всі необхідні 36 опори та три залізобетонні конструкції підпірних стін з’їздів з мосту. Зараз ведуться роботи з монтажу та зварювання металоконструкцій прогонових будов з’їздів з мосту. Вже змонтовано 692 т металоконструкцій прогонових будов. До середини травня плануємо завершити монтаж всіх металоконструкцій та розпочати роботи з влаштування асфальтобетонного покриття. Будівництво з'їздів плануємо завершити в липні цього року", — повідомив засновник "Автостради"

"Враховуючи, що рух Південним мостом обмежений, запуск двох з’їздів Дарницького мосту суттєво розвантажитть рух між лівим та правим берегом столиці", — впевнений Максим Шкіль.