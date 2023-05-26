Без туристів: чи зростає в Україні попит на готівкові долари та яким буде курс

Експерти кажуть, що влітку 2023 року цілком ймовірна відсутність серйозних курсових коливань, а головним чинником впливу на курс та попит на долари лишатиметься питання ситуації на фронті.

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У минулі роки (довоєнний період) літні коливання курсу гривні в Україні міг спричинити підвищений попит на долари та євро з боку туристів, які купували валюту для закордонних поїздок. Проте цього року такого попиту не очікується, адже в умовах війни не так багато громадян планують літній відпочинок за кордоном.

"Традиційний сезонний фактор збільшення попиту на готівкову валюту у літні місяці в цьому році (як і в попередньому) не спрацює, оскільки існують обмеження на виїзд з України [для чоловіків призовного віку]. Та й витрати українців на традиційні відпустки значно зменшились у період воєнного стану. Тому єдиним фактором, що міг би спричинити сплеск попиту на валюту, лишається різке збільшення безпекових ризиків. Проте, в поточних умовах таке збільшення видається малоймовірним", — розповів Фокусу Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку.

За його словами, стабільна пропозиція валюти, що надходить від валютних депозитів населення, повністю нівелює всі можливі поточні фактори, що могли би стимулювати попит на валюту. Тому влітку експерт очікує більш-менш стабільного ринку.

Фактор закордонного туризму більше не має впливу на валютний ринок, адже дуже маленька частка громадян планують відпочити за кордоном цього літа Фото: Pixabay

У той же час, за словами Олександра Печерицина, безготівковий ринок у травні перебував під впливом новин щодо можливості призупинення дії зернового коридору. Це зменшувало продаж валюти експортерами, а імпортери збільшили обсяг купівлі на очікуваннях зростаючої волатильності, якщо домовленості щодо зернової угоди не буде досягнутою.

"Все це створювало додатковий тиск на Нацбанк, як елемент стабілізації ринку. Тому щоденний продаж валюти Нацбанком дещо підвищився у порівнянні із квітневими рівнями. Проте, пролонгація дії зернового коридору послабила спекулятивні і панічні елементи попиту на ринку, що дещо зменшило дисбаланси на ньому у останній декаді місяця", — констатував експерт.

Говорячи про зміну Нацбанком офіційного курсу, експерт повідомив: у найближчі місяці НБУ навряд чи буде його змінювати.

"Ми не очікуємо зміни офіційного курсу у найближчі місяці. Це підкріплюється статистикою інтервенцій Нацбанку за останні декілька місяців, коли витрати на підтримку стабільного курсу набагато менші, аніж вони були ще взимку, що зменшує навантаження на резерви. А стабільність курсу допомагає зменшувати тиск на ціни з боку імпорту, а також послаблює середньострокові девальваційні очікування. З огляду на це ми не вважаємо, що Нацбанку варто змінювати курс і у вересні, якщо дисбаланси на ринку суттєво не погіршаться", — каже Олександр Печерицин.

Раніше Фокус писав, що головними чинниками, які визначатимуть ситуацію на готівковому валютному ринку в середньостроковій перспективі, буде розвиток подій на війні, девальваційні очікування населення та пропозиція валюти.

Нагадаємо, на валютному ринку України у травні не було помітних кардинальних змін: НБУ продовжує доволі активно підтримувати попит на міжбанківському ринку, а готівковий курс наразі не показує тенденції до девальваційних коливань.