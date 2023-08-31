В Україні планують частково скасувати бюджетний формат навчання: що відбувається

Заступник голови МОН заявив, що державне фінансування буде збережено для певних спеціальностей, зокрема медицини, освіти, природничих наук.

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У Міністерстві освіти і науки України (МОН) хочуть реалізувати ідею, згідно з якою студенти-бюджетники деяких спеціальностей будуть переведені на грантове фінансування. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра Михайло Вінницький.

За його словами, вже готова нова концепція фінансування вищої освіти — через формульний розподіл і запровадження грантів. Завдяки цьому в держави з'явиться можливість фінансувати навчання студентів спільно з приватним сектором. При цьому гранти не покриватимуть повну вартість навчання.

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"Якщо коротко: ми думаємо державне фінансування зберегти на 100% на бакалавраті для певних спеціальностей (медицина, освіта, природничі науки тощо), а інші спеціальності перевести на гранти. Тоді кількість абітурієнтів, які потім матимуть держфінансування в навчальному закладі, збільшиться на 30-40% (але підтримка буде неповна)", — написав він.

Він зазначив, що також передбачається монетизація пільг. Фінансову підтримку отримають пільговики після того, як стануть студентами вищих навчальних закладів. Тобто гарантованого бюджетного місця, незалежно від результатів ЗНО, у них більше не буде.

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Вінницький додав, що нова концепція системи державного фінансування вищої освіти буде представлена на найближчому засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

"Якщо депутати схвалять концепцію, розпочнемо розробку конкретних законопроєктів", — наголосив заступник глави Міністерства освіти Михайло Вінницький.

19 квітня 2023 року в МОН запропонували відраховувати студентів із ВНЗ за плагіат. У разі застосування процедури відрахування за плагіат, щодо студента пообіцяли дотримуватися всіх передбачених законом прав учня. Також нагадаємо, що 12 жовтня 2022 року Кабмін вирішив перевести на навчання коштом держави українських студентів, які проживають в окупації, а також тих, хто виїхав із захоплених територій.