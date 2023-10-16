Відключення світла взимку: у Міненерго попередили українців щодо графіків

У Міністерстві енергетики відреагували на повідомлення, які ширяться у соціальних мережах щодо відключень світла напередодні опалювального сезону.

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Українців вже неодноразово попереджали про те, що ЗС РФ накопичують ресурси, аби в осінньо-зимовий період повернутися до тактики енергетичного тероризму. Тож багатьох громадян турбує питання, чи вимикатимуть світло взимку та якими будуть графіки відключень світла. У Міністерстві енергетики 16 жовтня повідомили, до чого готуватися споживачам.

Так, у відомстві зазначили, що у соціальних мережах нещодавно почали з'являтися повідомлення, що енергетики вже нібито готові застосовувати графіки відключень світла. Але у Міненерго цю інформацію спростовують.

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"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що графіки відключень електроенергії дійсно можуть запровадити, якщо у разі масованих ракетних обстрілів окупанти пошкодять енергетичне обладнання. Ще одна причина, через яку споживачі в Україні можуть залишитися без світла: технологічні порушення або несприятливі погодні умови.

У міністерстві наголошують, що енергетики продовжують готувати енергетичну систему до майбутнього опалювального сезону. А споживачів просять бути пильними та користуватися лише офіційною та достовірною інформацією.

До слова, 12 жовтня очільник компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії попри всі пошкодження. Він розповів, що енергетики змоделювали найхолодніший день та з'ясували, енергосистема зможе його пройти, якщо здійснювати імпорт току та підключити додаткові газові енергоблоки.

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Раніше, 6 жовтня, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко сказав, що у новому опалювальному сезоні українцям варто сподіватися, що зима виявиться без сильних морозів. Річ у тому, що саме від погоди залежатиме, буде чи ні світло у помешканнях громадян.

Тим часом голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов попередив, що російські окупанти готуються до продовження атак на енергетичну інфраструктуру нашої країни. За його словами, ворог накопичує сили для здійснення нових ракетних ударів по Україні.