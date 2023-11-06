Саудівська Аравія і РФ заявили про добровільне зниження видобутку нафти, — Reuters

На думку членів ОПЕК+, скорочення видобутку нафти, яке розпочалося з 2022 року, є попереджувальним заходом для підтримки стабільності світового ринку.

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Ціни на нафту зростають із самого ранку 6 листопада на тлі заяв членів ОПЕК+ Саудівської Аравії (СА) і Росії, зроблених 5 листопада, про подальше скорочення видобутку нафти. Про це повідомляє Reuters.

Ці дві країни, зауважує агентство, як найбільші провідні експортери "чорного золота" підтвердили, що дотримуватимуться додаткового добровільного скорочення видобутку нафти до кінця року. Своєю чергою, це збереже обмежену пропозицію, оскільки побоювання щодо попиту та економічного зростання продовжують чинити тиск на ринки сирої нафти.

"Це додаткове добровільне скорочення покликане посилити запобіжні заходи, що вживаються країнами ОПЕК+ з метою підтримання стабільності та балансу нафтових ринків", — зауважує Reuters з посиланням на одне з джерел заяви.

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Обидві країни заявили, що обсяги скорочення видобутку будуть переглянуті наступного місяця і, можливо, подовжені, поглиблені або збільшені.

"Саудівська Аравія підтвердила, що продовжить додаткове добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу, що призведе до видобутку близько 9 мільйонів барелів на добу в грудні", — повідомляє видання, посилаючись на джерело в Міністерстві енергетики СА.

Слідом за Саудівською Аравією про скорочення видобутку заявила Росія, яка оголосила, що продовжить добровільне скорочення поставок сирої нафти і нафтопродуктів на 300 тисяч барелів на добу до кінця грудня.

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Експорт нафтопродуктів із Росії впав до 17-місячного мінімуму, — Bloomberg (інфографіка)

ОПЕК+ і скорочення видобутку нафти

ОПЕК+, до якої входять країни Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і провідні союзники, включно з Росією, скорочує видобуток із 2022 року, що, на думку альянсу, є попереджувальним заходом для підтримки стабільності ринку.

У нинішньому вересні нафта досягла максимуму 2023 року, склавши близько 98 доларів за барель марки Brent, хоча відтоді ціна впала до рівня близько 85 доларів за барель у п'ятницю, 3 листопада, незважаючи на підтримку з боку конфлікту на Близькому Сході.

Саудівська Аравія, де-факто лідер ОПЕК, вперше пішла на добровільне скорочення в липні цьогоріч. Зроблено це було як доповнення до широкої угоди щодо обмеження поставок, вперше узгодженої деякими членами ОПЕК+ у квітні.

У вересні королівство заявило, що продовжить додаткове добровільне скорочення до кінця року і переглядатиме це рішення щомісяця.

Аналітики ринку, на думку агентства, очікують, що Саудівська Аравія все ж подовжить скорочення в грудні.

Червневе рішення ОПЕК+ вже обмежує поставки до 2024 року.

Наступна зустріч альянсу відбудеться 26 листопада у Відні.

Ціни на світовому ринку нафти

Аналітики міжнародної консалтингової групи ING зазначають, що згідно з попередніми даними, у першому кварталі 2024 року нафти буде в надлишку, "чого може бути достатньо, щоб переконати саудівців і росіян продовжити скорочення".

Тим часом Фокус писав, що ціни на нафту помірно зростають. Так, з початку торгової сесії вранці 6 листопада марка Brent подорожчала на 0,65% — до 85,44 долара за барель, а сорт WTI додав у ціні на 0,78% і тепер коштує 81,14 долара за барель.

Середня ціна на російську нафту Urals у січні — серпні поточного року знизилася в 1,45 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року і становила 56,58 долара за барель. Крім того, у першому півріччі 2023 року нафтогазові доходи Росії обвалилися майже на 50%.

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Однак, як зазначають експерти ринку, нафтотрейдери очікують посилення санкцій США щодо іранської нафти. При цьому після того, як США зустрілися з регіональними лідерами з метою обмежити ризик перетворення війни Ізраїлю і ХАМАСу на ширший конфлікт на Близькому Сході, зникла премія за геополітичний ризик.

"Ринок не враховує занадто великий геополітичний ризик на поточних рівнях, тому він залишається ключовим фактором зростання", — сказав аналітик сінгапурської фінансової корпорації DBS Сувро Саркар.

Крім того, цього тижня інвестори ринку очікують на економічні дані з Китаю як другого найбільшого споживача нафти у світі, оскільки їх турбують показники жовтня щодо промислового виробництва в цій країні.

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Нагадаємо, Фокус писав, що 17 жовтня стало відомо: у США вже розробляють план, який дасть змогу ще більше контролювати стелю цін на російську нафту. Так, Мінфін країни розглядає можливість ввести нові обмеження проти тих, хто обходить санкції і купує "чорне золото" з РФ.

Також Фокус нагадує, що російська нафта все одно потрапляє на європейський ринок, незважаючи на жорсткі міжнародні санкції. За даними ЗМІ, та ж Німеччина, яка підтримує Україну у війні з РФ, купує нафту агресора в Казахстані за допомогою компанії Rosneft Deutschland, дочірнього підприємства "Роснефти".