Бідним – по 100 тисяч гривень. Як в уряді планують рятувати малозабезпечених громадян

В уряді вирішили перезапустити програму кредитування безробітних із малозабезпечених сімей, які мають бажання розпочати власну справу. Так прагнуть допомогти їм досягти самостійності й економічної незалежності. Проте задум навряд чи вдасться досягти з низки причин, кажуть опитані Фокусом фахівці.

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Міністерство соціальної політики перезапустило програму "Рука допомоги", яку свого часу розробляли за участі Світового банку. Вона покликана допомогти безробітним українцям з малозабезпечених сімей у відкритті власної справи. Зокрема, програма передбачає надання одноразової безвідсоткової поворотної допомоги працездатним особам, які не працюють. Сума кредиту — 15 розмірів мінімальної заробітної плати, у 2023 році це – 100,5 тис. грн. Гроші надаються на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для старту власної справи.

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Фінансова допомога (тобто, сума кредиту) може бути повернена:

або після закінчення трирічного строку з дати її отримання однією сумою (протягом 30 календарних днів);

(протягом 30 календарних днів); або достроково, частинами, відповідно до графіка, погодженого з центром зайнятості.

Малозабезпеченим, як правило, доходів вистачає тільки на їжу

Важливо, що розмір кредиту до повернення зменшується на суму сплачених податків, зборів. Крім того, фінансову допомогу не треба повертати, якщо завдяки їй підприємцем:

сплачено податки, збори і єдиний соціальний внесок у сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги, за направленням центру зайнятості, працевлаштовано не менше 2-х осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Документи, бізнес-план: як подати заявку на отримання безвідсоткового кредиту

Працездатні українці з-поміж членів малозабезпечених сімей, зареєстровані в центрі зайнятості, як безробітні, які мають бажання відкрити власну справу, мають подати центру зайнятості:

заяву про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

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Далі схема така:

Центр зайнятості готує документи та подає на розгляд комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї. До складу комісії включаються представники центру зайнятості, органів соцзахисту населення, місцевого самоврядування, територіальних відділів Державної податкової служби, організацій роботодавців і профспілок (за згодою). Комісія розглядає документи і після засідання надсилає претенденту письмове повідомлення про прийняте рішення. Якщо рішення позитивне, людина має створити юридичну особу чи зареєструватися, як ФОП, протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення. Між міжрегіональним/регіональним центром зайнятості, центром зайнятості та особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, укладається угода про надання фінансової допомоги. Для отримання допомоги на закупівлю обладнання і матеріалів людина подає до центру зайнятості рахунок-фактуру (рахунок, квитанцію, накладну тощо) та договір, укладений з постачальником (продавцем) обладнання і матеріалів. Міжрегіональний/регіональний центр зайнятості перераховує кошти для закупівлі обладнання та матеріалів на розрахунковий рахунок постачальника (продавця).

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Почуття відповідальності, стратегічне мислення: чому вести свій бізнес зможуть не всі

Далеко не всі люди здатні генерувати креативні ідеї, які немало важать для успішного бізнесу. Ба більше — не кожен здатен підготувати реалістичний бізнес-план, який зацікавить інвестора. Крім того, залучення кредитів та ведення бізнесу вимагає від людини психологічної готовності брати відповідальність, яка, на жаль, сама по собі з роками не набувається.

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"У дорослій психіці є поняття відкладеної нагороди: людина усвідомлює, що для того, щоб отримати зарплату, має півмісяця ходити на роботу до авансу чи місяць до зарплати. Якщо дати дитині кредитну карту, в магазині іграшок вона її витратить. Дуже часто люди, які необдумано беруть мікропозики, мають дитячі патерни: хочу тут і зараз отримати задоволення. Гроші – це про відповідальність. Тобто має бути досвід самостійного життя і звички брати відповідальність за наслідки своїх вчинків", — каже Фокусу психолог Тарас Нестеренко.

Урядовою допомогою можна розрахуватися за придбане обладнання для свого бізнесу Фото: pexels.com

Разом з тим, старт бізнесу пов’язаний з ризиком прогоріти й втратити все. А для людини малозабезпеченої — це серйозний аргумент тричі подумати, перш, ніж розпочинати власну справу. Так, згідно зі законом про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї. Такі сім’ї мають право на державну соціальну допомогу, розмір якої залежить від сукупного середньомісячного доходу сім’ї.

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Детальний портрет малозабезпеченої родини в Україна скласти нині неможливо, каже Фокусу Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України, — даних бракує з 2021 року. Але загальна формула така: малозабезпечені — це люди, "яким вистачає зарплати чи пенсії тільки на їжу — навіть за комунальні послуги вони не можуть заплатити", пояснив Фокусу соціолог Віктор Небоженко.

Малозабезпечені можуть побоюватися, що бізнес "прогорить", а вони не матимуть змоги повернути кошти

Тож для людини, яка не має достатньої фінансової подушки, кредити на власну справу — не вихід. "Людей лякає те, що в разі провалу, їм доведеться повертати отримані кошти, що ще більше погіршить їх матеріальне становище", — поділився міркуваннями з Фокусом кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

З іншого боку, допомога від держави може стати підтримкою для деяких громадян, каже Фокусу психологиня, психотерапевтка Анна Крайлюк. "Категорія малозабезпечених людей дуже широка. Якщо це молоді люди, що росли в таких сімʼях, але дуже хочуть вирватись в іншу якість життя, — думаю, у них є всі шанси вчитись, багато працювати та мати в результаті успішну справу", — переконана вона.

Кредит можна не повертати, якщо сума сплачених бізнесом податків перевищить розмір урядової допомоги Фото: Getty Images

Разом з тим, людина, яка тривалий час отримувала державну допомогу, навряд чи буде готова взяти відповідальність за своє майбутнє та майбутнє інших людей, продовжила Крайлюк. На її думку, така ймовірність вища, якщо у людини є внутрішня мотивація — наприклад, бажання кращої долі для своїх дітей.

Кредити — не панацея: чи вплине програма Мінсоцу на рівень безробіття

Програму "Рука допомоги" уряд розробляв спільно зі Світовим банком, у 2016 -2018 рр. вона була пропілотована в низці регіонів і зарекомендувала себе, як успішний соціальний проєкт, запевнили у Мінсоцполітики.

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"За час дії нею змогли скористатися декілька сотень людей в кількох областях. Є позитивні випадки, коли програма дозволила людям розпочати власну справу. Проте вона не може вирішити проблему безробіття та бідності в Україні", — сказав Фокусу Олександр Хмелевський.

Програма навряд чи допоможе подолати безробіття в Україні, кажуть фахівці Фото: Delo.ua

Разом з тим, впевненості в продовженні цієї програми на 2024 та 2025 роки немає. "Формально програма є. Але все залежить від фактичної наявності коштів на Єдиному казначейському рахунку. На наступний рік у нас невизначеність з приводу макрофінансової допомоги від наших партнерів. Американці відклали прийняття рішення з приводу допомоги Україні. Сьогодні фізично на наступний рік не вистачає з допомоги, яку ми очікуємо – а це сума 40 млрд доларів – 29 млрд доларів. Якщо не буде вирішено питання макрофінансової допомоги, то на наступний рік не буде жодної підтримки ні для кого", — наголосив Фокусу економіст Олег Пендзин.

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Крім того, 100 тис. грн кредиту – це невеликі фінанси, переконаний економіст. "Вони можуть допомогти самозайнятій особі щось започаткувати. На ті гроші за великим рахунком робочого місця не створите", — додав Пендзин.

Утім, очевидно, що і в самому уряді не очікують великого прориву від програми, каже Олександр Хмелевський. "Кабмін виділив на цю програму лише 9,6 млн гривень, що дозволить надати допомогу лише приблизно 100 людей по всій Україні. Тому ця програма спрямована швидше на підтримання іміджу влади, ніж на реальне розв'язання соціально-економічних проблем України", — резюмував фахівець.

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