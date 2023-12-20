Удар по ВВП: в уряді пояснили, хто ще шкодить українській економіці під час війни

За даними Міністерства економіки, у листопаді 2023 року зростання ВВП України сповільнилося до 4%, тоді як у жовтні фіксувалося поліпшення до 10,5%. У відомстві також назвали причину проблем.

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У Міністерстві економіки України заявили про зниження зростання української економіки за підсумками листопада 2023 року. У відомстві зазначають, що негативний ефект на ВВП країни має страйк польських перевізників на польсько-українському кордоні.

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Так, за попередніми оперативними оцінками, у листопаді 2023 року зростання економіки України сповільнилося до 4% (±2%) порівняно з 10,5% у жовтні.

"У листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів і виробників, залежних від імпортної сировини під час доставки продукції автомобільним транспортом", — розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

Однак, завдяки роботі морського коридору, Україні вдається частково компенсувати втрати, які економіці завдає блокада польсько-українського кордону. За даними Мінекономіки, насамперед цим скористалися:

виробники аграрної та металургійної продукції;

підприємства з видобутку металевих руд;

залізничні перевізники.

"За нашими оцінками, позитивні чинники в листопаді дещо перевищили баланс впливу на ВВП, і в підсумку за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%", — наголосила міністр економіки.

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Тим часом у Національному банку України 20 грудня підрахували, що скорочення обсягу зовнішньої торгівлі в листопаді 2023 року становило 860 мільйонів доларів, а в грудні - 620 мільйонів доларів.

"Блокада окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони України зумовила втрати експорту в листопаді в сумі 160 млн доларів і зниження імпорту на 700 млн доларів", — повідомили в Нацбанку.

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Водночас втрати імпорту були частково компенсовані завдяки тому, що збільшилися поставки товарів залізницею.

Нагадаємо, Фокус уже розповідав, що у 2024 році на українців чекає підвищення мінімальної зарплати. Так, перший етап підвищення — до 7,1 тисячі гривень, має відбутися вже 1 січня. Також зазначимо, що майже половина видатків із державного бюджету України 2024 року піде на оборону і безпеку країни.