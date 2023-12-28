Рейтинг найкращих роботодавців 2023: де зараз вигідно працювати на виробництві

Які представники української промисловості стали найкращими роботодавцями 2023 року і скільки компанії готові платити своїм співробітникам на тлі повномасштабної війни та кризи в галузі — розповідає Фокус.

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Повномасштабна війна, яку Російська Федерація розпочала проти України 2024 лютого 2022 року, спровокувала серйозний занепад української промисловості. Як свідчать дані Державної служби статистики, обсяги промислового виробництва протягом минулого року знизилися на 36,9%. Але вже у 2023 році в деяких напрямках промисловості почалося активне відновлення. Про це розповів Фокус у своєму новому рейтингу"Дефіцит кадрів диктує умови. Рейтинг найкращих роботодавців України 2023".

Відновлення промисловості: що відбувається у 2023 році

Дані Держстату свідчать про те, що загалом ситуація з промвиробництвом в Україні зараз значно краща, ніж 2022 року. Наприклад, за дев'ять місяців 2023-го обсяг промислового виробництва в Україні зріс на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2022-го. Однак деякі галузі все ще продовжують боротися з глибокою кризою.

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Проте галузь продовжує свою роботу, а згідно з даними сайтів із працевлаштування, зарплати в промисловості та на виробництві наприкінці 2023 року коливаються в межах від 20 до 55 тисячі гривень.

Лідери рейтингу найкращих роботодавців 2023 року

JTI. Частина глобальної компанії Japan Tobacco International (JTI). На фабриці компанії в Кременчуці (Полтавська область), у центральному та регіональному офісах цього виробника працевлаштовано близько 800 співробітників. У компанії обіцяють хороші умови праці, ринкову оплату, бонуси, можливості кар'єрного та професійного розвитку, а також рівні можливості для кожного.

Частина глобальної компанії Japan Tobacco International (JTI). На фабриці компанії в Кременчуці (Полтавська область), у центральному та регіональному офісах цього виробника працевлаштовано близько 800 співробітників. У компанії обіцяють хороші умови праці, ринкову оплату, бонуси, можливості кар'єрного та професійного розвитку, а також рівні можливості для кожного. "Метінвест". Структура компанії складається з видобувних і металургійних підприємств, які працюють не тільки в Україні, а й у Європі, США. Також "Метінвест" володіє мережею продажів у всіх основних регіонах світу. У 2022 році порівняно з 2021-м компанія залишилася без частини доходів, тому сума надходжень скоротилася більш ніж утричі — з 18 мільярдів доларів до 8,3 мільярдів доларів. Своїм співробітникам "Метінвест" пропонує можливості кар'єрного зростання всередині підприємства або ж через переведення на інше підприємство Групи в Україні, Італії або Великій Британії, Болгарії або США.

Структура компанії складається з видобувних і металургійних підприємств, які працюють не тільки в Україні, а й у Європі, США. Також "Метінвест" володіє мережею продажів у всіх основних регіонах світу. У 2022 році порівняно з 2021-м компанія залишилася без частини доходів, тому сума надходжень скоротилася більш ніж утричі — з 18 мільярдів доларів до 8,3 мільярдів доларів. Своїм співробітникам "Метінвест" пропонує можливості кар'єрного зростання всередині підприємства або ж через переведення на інше підприємство Групи в Україні, Італії або Великій Британії, Болгарії або США. CEMARK. В Україні компанія забезпечує роботу Миколаївцементу, Кам'янець-Подільського та Одеського цементних заводів. У компанії працевлаштовані 800 осіб. Співробітникам доступні різні навчальні програми — тренінги, воркшопи, технічні професійні навчання, вебінари, лекції, корпоративні курси з вивчення англійської, а також програми, спрямовані на розвиток soft skills.

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Нагадаємо, Фокус уже розповідав, які чинники сприяли розвитку української економіки у 2023 році. Також зазначимо, що в серпні 2023 року перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв'ю Фокусу розповів, чому після перемоги у війні Україні не варто відновлювати зруйнований Меткомбінат "Азовсталь" у Маріуполі.