Боргів на кілька мільярдів: міністр розповів, чому за світло платитимуть усі
За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, тільки в Київській області борги за електроенергію зараз становлять близько 2 мільярдів гривень, а в Чернівецькій — понад 1 мільярд.
Мораторій на вимкнення світла за борги в Україні було скасовано, оскільки населення дедалі частіше не оплачувало рахунки за електрику. Про це сказав в ефірі телемарафону 21 січня міністр енергетики Герман Галущенко.Важливо
"Ми давно спостерігали за ситуацією. Дійсно, з початком великої агресії ми одразу ухвалили рішення, яке забезпечило, що електроенергію споживачам відключати не будуть. Але зараз ми побачили, що, на жаль, почалися зловживання цим мораторієм", — заявив він в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що через мораторій за світло не платили українці в тих регіонах, які далеко від лінії фронту. Водночас Галущенко підкреслив, що скасування мораторію не означає, що світло відключатимуть усім споживачам без розбору.
"Мова про те, що має бути справедливість. Ну це несправедливо коли люди, які живуть у регіонах наближених до бойових дій платять, а люди які живуть у регіонах віддалених, не платять", — сказав Галущенко.
Міністр додав, що сума боргу за світло сягає кількох мільярдів гривень. Лише в Київській області споживачі заборгували майже 2 мільярди, а в Чернівецькій — понад один мільярд гривень.
Вимкнення світла за борги: що відомо
Кабмін України 29 грудня 2023 року скасував мораторій на відключення світла за несплату послуги. Умови мораторію продовжують діяти тільки для окупованих територій і тих, де тривають бойові дії.
За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, від мораторію вирішили відмовитися через зростання боргів, причому за комунальні послуги часто не платять заможні українці.
Нагадаємо, директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко вважає, що українці заборгували за комунальні послуги не таку велику суму, як озвучують різні чиновники. При цьому найбільші — у жителів Печерського та Оболонського районів Києва.Важливо
Також нагадаємо, що за словами експерта з питань енергетики "Українського інституту майбутнього" Андріана Прокіпа, електроенергію відключатимуть тим споживачам, у яких сума боргу перевищує 3 тисячі гривень, і хто не платить понад два місяці. Гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко 11 січня заявив, що вимкнення світла в Дніпропетровській, Київській областях і в Києві розпочнуться з 29 січня.