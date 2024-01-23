Збільшити податок на некритичний імпорт: у Раді розповіли, наскільки вигідна ідея НБУ
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що баланс вигод і втрат від такого втручання держави в економічні процеси буде більше негативним.
Пропозиція Національного банку України (НБУ) збільшити податки на некритичний імпорт Про це написав у своєму Telegram-каналі голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.Важливо
"Не зовсім згоден із пропозицією Нацбанку. Розумію, що ця пропозиція — інструмент впливу на негативний торговельний баланс. Водночас, на мою думку, баланс вигод і втрат від такого втручання держави в економічні процеси негативний", — написав депутат.
Він пояснив, що за допомогою збільшення податків Україна поліпшила б свій торговельний баланс, оскільки податок передбачає, що з'явиться перелік товарів критичного імпорту, які звільняються від податку. Але, як зазначив Гетманцев, Україна вже використовувала цей інструмент на початку війни, і тоді список товарів із двох десятків позицій у березні зріс до 90% позицій довоєнного імпорту в червні.
"Перелік є суб'єктивним, і при його складанні потенційно існує величезна корупційна складова", — зазначив він.
Також Гетманцев вважає, що:
- якщо збільшувати податок тільки на предмети розкоші, вплив і на надходження, і на платіжний баланс буде мінімальним;
- залишається потенціал адміністративних рішень щодо контролю за поверненням експортної валютної виручки в країну.
Голова податкового комітету Верховної Ради також додав, що можна обкласти додатковими митами певні товари розкоші, але тоді вплив податку і на надходження, і на платіжний баланс буде мінімальним.
Податки на імпорт: що запропонували в Нацбанку
Нещодавно заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що українському уряду варто обмежити некритичний імпорт за допомогою фіскальних важелів, оскільки існує ризик, що міжнародна допомога скоротиться.
"Це як один із заходів, щоб скоригувати зовнішні торговельні баланси і посилити спроможність держави у фіскальній сфері, якщо такі обмеження реалізовувати за рахунок додаткового оподаткування некритичного імпорту", — пояснив він.
Ніколайчук розповів, що зараз Україна намагається покрити високий торговий дефіцит за допомогою міжнародної допомоги, але якщо в майбутньому союзники обмежать доступ до грошей, тоді забезпечувати економіку імпортованою продукцією за рахунок міжнародних резервів буде дуже складно.
До слова, Данило Гетманцев 29 грудня 2023 року сказав в інтерв'ю " Фокусу", що у 2024 році розмір зовнішньої допомоги Україні має становити майже 40 мільярдів доларів.Важливо
Також Фокус розповідав, що буде із зарплатами і пенсіями українців у лютому.