Ключові акціонери продовжують підтримувати Ferrexpo, включно з BlackRock, – голова ради директорів Куоні

Скасування виплати дивідендів через рішення українського суду у справі про борг на 4,7 млрд грн, а також посилення тиску з боку українських правоохоронних органів на підприємства гірничої групи Ferrexpo з активами в Україні не вплинули на позицію її ключових інвесторів. Про це голова ради директорів швейцарської компанії Ferrexpo AG Вольфрам Куоні заявив в інтерв’ю ЗМІ, передає "Цензор.нет".

"Я дуже багато зустрічаюсь і розмовляю з іноземними інвесторами, з нашими клієнтами, з дипломатами. Вони не розуміють, чому ми стикаємось з такими проблемами. У ситуації, коли силовики спричиняють такий тиск на компанію, їхнє бажання підтримувати спротив заради економічної стійкості підприємства і всієї України потроху знижується", – розповів Куоні.

Голова ради директорів Ferrexpo уточнив, що серед ключових інвесторів 5% акцій компанії залишаються у власності американського інвестфонду BlackRock. Сімʼї бізнесмена Костянтина Жеваго, за словами топменеджера, належить 49,3% акцій Ferrexpo, а решту акцій розподілено між іншими власниками.

"За кордонами України цю ситуацію розуміють всі. В Україні чомусь іде пряма кореляція: "Ferrexpo – то є Жеваго, Жеваго – то є Ferrexpo". Але це вже давно не так. Тому хотілось би, щоб у разі виникнення якихось питань до Костянтина Жеваго українська влада вирішувала їх особисто з ним, а не тримала в заручниках компанію Ferrexpo", – наголосив Куоні.

За словами голови ради директорів, українські силові структури почали тиснути на компанію поза межами звичайних адміністративних спорів. Йдеться про відкриття кримінальних проваджень, арешти рахунків підприємства, що вже ледь не призвело до зупинки Полтавського ГЗК – основного активу Ferrexpo, пояснив Куоні.

Він також назвав проблемою ситуацію у судах, зокрема рішення про стягнення з Полтавського ГЗК 4,7 мільярда гривень на користь маловідомої фірми, яке Ferrexpo вважає незаконним і оскаржує у вищих судових інстанціях.

"Колегію суддів Східного апеляційного господарського суду, яка розглядала справу та зрештою ухвалила рішення на користь "Максі капітал груп", було сформовано за годину та 16 хвилин до судового засідання, на якому було ухвалено це рішення. Ви знаєте, як призначається суддя на конкретну справу?", – зауважив голова ради директорів Ferrexpo AG, натякнувши, що за звичайних умов цей процес займає набагато більше часу.

За його словами, зараз Ferrexpo зіштовхнулася з ситуацію, де несе збитки двічі. Перший раз – коли у 2015 році банком "Фінанси та Кредит" з Полтавського ГЗК були списані грошові кошти у розмірі $177 млн. Другий раз – коли суд у 2024 році присудив стягнути з Полтавського ГЗК на користь "Максі капітал груп" $125 млн. Йдеться про один і той самий борг за кредитами третіх компаній, за якими ГЗК виступив поручителем, наголосив Куоні.