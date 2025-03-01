Пенсія в Україні: скільки стажу потрібно і як його докупити

Вносити страхові внески можуть будь-які громадяни України, які старше 16 років.

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З 1 січня 2025 року для виходу на пенсію в 60 років знадобиться не менше 32 років страхового стажу. Крім того, вимоги до стажу будуть щорічно збільшуватися. В Україні переглянули умови для пенсіонерів, і тепер деякі категорії громадян можуть позбутися виплат. Про це йдеться в матеріалі видання "TSN.ua".

З 1 січня 2025 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно накопичити не менше 32 років страхового стажу. Ба більше, вимоги збільшуватимуться щороку. Так, для пенсії в 60 років, потрібно буде мати:

у 2026-му — від 33 років;

у 2027-му — від 34 років;

у 2028 році — від 35 років стажу.

Якщо стажу не вистачає, можна укласти договір із Пенсійним фондом для купівлі років, яких бракує. При цьому внески дозволено сплачувати не тільки за себе, а й за іншу людину. Ця можливість доступна як застрахованим, так і незастрахованим особам, але з однією важливою умовою — людина має бути старшою за 16 років.

Крім того, він має належати до однієї з трьох категорій:

працевлаштовані за кордоном, які планують отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу;

громадяни, які мають низький рівень офіційного доходу і бажають збільшити розмір майбутньої пенсії.

Періодичність і розмір оплати громадянин визначає сам. Для того щоб безробітному був зарахований місяць стажу, він має сплатити мінімум 1760 гривень (мінімальний страховий внесок). Тобто якщо вам не вистачає року трудового стажу і ви хочете його докупити, вам доведеться сплатити 21 120 грн.

Сума внесків зараховується за місяць, коли гроші отримав ПФУ. Вносити внески можна не тільки за себе, а й за іншу людину.

Деякі громадяни України можуть вийти на пенсію раніше завдяки подвоєному страховому стажу. Це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме близько 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.