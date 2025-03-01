Пенсия в Украине: сколько стажа нужно и как его докупить

Вносить страховые взновы могут любые граждане Украины, которые старше 16 лет.

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С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 32 лет страхового стажа. Кроме того, требования к стажу будут ежегодно увеличиваться. В Украине пересмотрели условия для пенсионеров, и теперь некоторые категории граждан могут лишиться выплат. Об этом говорится в материале издания "TSN.ua".

С 1 января 2025 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно накопить не менее 32 лет страхового стажа. Более того, требования будут увеличиваться каждый год. Так, для пенсии в 60 лет, нужно будет иметь:

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

Если стажа не хватает, можно заключить договор с Пенсионным фондом для покупки недостающих лет. При этом взносы разрешено уплачивать не только за себя, но и за другого человека. Эта возможность доступна как застрахованным, так и незастрахованным лицам, но с одним важным условием — человек должен быть старше 16 лет.

Кроме того, он должен принадлежать к одной из трех категорий:

трудоустроены за границей, которые планируют получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа;

граждане, имеющие низкий уровень официального дохода и желающие увеличить размер будущей пенсии.

Периодичность и размер оплаты гражданин определяет сам. Для того чтобы безработному был зачислен месяц стажа, он должен уплатить минимум 1760 гривен (минимальный страховой взнос). То есть если вам не хватает года трудового стажа и вы хотите его докупить, вам придется оплатить 21 120 грн.

Сумма взносов засчитывается за месяц, когда деньги получил ПФУ. Вносить взносы можно не только за себя, но и за другого человека.

Некоторые граждане Украины могут выйти на пенсию раньше благодаря удвоенному страховому стажу. Это правило распространяется на тех, кто работает во вредных, опасных или экстремальных условиях.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит около 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.