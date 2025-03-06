Індексація пенсій: стало відомо кого не торкнеться підвищення виплат

Не всі пенсіонери отримають збільшені виплати після перерахунку.

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Цього року пенсії громадян України будуть проіндексовані на 11,5%. Однак збільшення виплат не перевищить 1 500 гривень. При цьому мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень. Про це повідомив експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, є пенсіонери, чиї пенсії внаслідок індексації не збільшаться. Це стосується тих, у кого виплати сягають 23 610 гривень. Також підвищення не торкнеться суддів у відставці.

Максимальна пенсія в Україні наразі становить 23 610 гривень. Також підвищення не торкнеться тих, хто отримує мінімальні виплати в розмірі 2 361 гривня. Це пов'язано з тим, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, не було змінено.

Відповідно, виплати, які пов'язані з цим показником, поки що не коригувалися. Коробкін зазначив, що це означає відсутність підвищення допомоги для найменш захищених верств населення. Одержувачі найменших виплат не відчують індексації, бо кошти, які вони отримують, не вважаються пенсією і на них не поширюється рішення уряду.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.