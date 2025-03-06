Индексация пенсий: стало известно кого не коснется повышение выплат

Не все пенсионеры получат увеличенные выплаты после перерасчета.

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В этом году пенсии граждан Украины будут проиндексированы на 11,5%. Однако увеличение выплат не превысит 1 500 гривен. При этом минимальный размер повышения составит 100 гривен. Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, есть пенсионеры, чьи пенсии в результате индексации не увеличатся. Это касается тех, у кого выплаты достигают 23 610 гривен. Также повышение не коснется судей в отставке.

Максимальная пенсия в Украине на данный момент составляет 23 610 гривен. Также повышение не затронет тех, кто получает минимальные выплаты в размере 2 361 гривна. Это связано с тем, что прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, не был изменен.

Соответственно, выплаты, которые связаны с этим показателем, пока не корректировались. Коробкин отметил, что это означает отсутствие повышения помощи для наименее защищенных слоев населения. Получатели наименьших выплат не почувствуют индексацию, потому что средства, которые они получают, не считаются пенсией и на них не распространяется решение правительства.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.