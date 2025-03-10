Цифра здивує: якою буде пенсія, якщо є 30 років стажу

Якщо людина протягом трудового стажу отримувала мінімальну зарплату і вносила платежі до Пенсійного фонду, її пенсія лише незначно перевищить встановлений законом мінімальний рівень.

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Людина, яка має 30 років страхового стажу, може розраховувати на пенсію, що перевищує мінімальний рівень. Однак остаточна сума виплат визначається низкою чинників, включно з розміром офіційної заробітної плати, величиною внесків до Пенсійного фонду та індивідуальними умовами. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

В Україні розрахунок пенсії ґрунтується на середньому розмірі заробітної плати за весь трудовий стаж і коефіцієнті стажу. Якщо людина отримувала мінімальну зарплату і робила мінімальні внески, її пенсія, як правило, лише трохи перевищуватиме встановлений законом мінімальний рівень.

В Україні пенсія визначається за формулою:

Розмір пенсії = СЗ × ІКЗ × КС, де:

СЗ — середня заробітна плата по країні за три роки, що передували виходу на пенсію;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (ваша середня зарплата поділена на середню зарплату по країні);

КС — коефіцієнт стажу (залежить від кількості відпрацьованих років).

З 1 січня 2025 року мінімальна пенсія в Україні становить 2 680 гривень, але для громадян із повним страховим стажем передбачені додаткові доплати. Зокрема, для тих, кому виповнилося 80 років і більше, передбачена надбавка в розмірі 570 гривень за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Щоб уникнути ситуації, коли стаж є, а пенсія залишається мінімальною, експерти радять уважно слідкувати за рівнем офіційної заробітної плати та сплачувати внески в розмірі, що перевищує мінімальний.

За зарплати на рівні середньої по країні (ІКЗ = 1,0):

СЗ: 14 000 гривень (середня зарплата по країні);

КС: 0,30 (30 років стажу);

формула: 14 000 × 1,0 × 0,30 = 4 200 гривень.

За зарплати, вищої за середню (ІКЗ = 1,5):

СЗ: 14 000 гривень;

КС: 0,30;

формула: 14 000 × 1,5 × 0,30 = 6 300 гривень.

За зарплати, нижчої за середню (ІКЗ = 0,8):

СЗ: 14 000 гривень;

КС: 0,30;

формула: 14 000 × 0,8 × 0,30 = 3 360 гривень.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.