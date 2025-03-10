Цифра удивит: какой будет пенсия, если есть 30 лет стажа

Если человек в течение трудового стажа получал минимальную зарплату и вносил платежи в Пенсионный фонд, его пенсия лишь незначительно превысит установленный законом минимальный уровень.

Related video

Человек, имеющий 30 лет страхового стажа, может рассчитывать на пенсию, превышающую минимальный уровень. Однако окончательная сумма выплат определяется рядом факторов, включая размер официальной заработной платы, величину взносов в Пенсионный фонд и индивидуальные условия. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В Украине расчет пенсии основан на среднем размере заработной платы за весь трудовой стаж и коэффициенте стажа. Если человек получал минимальную зарплату и делал минимальные взносы, его пенсия, как правило, будет лишь немного превышать установленный законом минимальный уровень.

В Украине пенсия определяется по формуле:

Размер пенсии = СЗ × ИКЗ × КС, где:

СЗ — средняя заработная плата по стране за три года, предшествовавших выходу на пенсию;

ИКЗ — индивидуальный коэффициент заработной платы (ваша средняя зарплата поделенная на среднюю зарплату по стране);

КС — коэффициент стажа (зависит от количества отработанных лет).

С 1 января 2025 года минимальная пенсия в Украине составляет 2 680 гривен, но для граждан с полным страховым стажем предусмотрены дополнительные доплаты. В частности, для тех, кому исполнилось 80 лет и более, предусмотрена надбавка в размере 570 гривен при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен. Чтобы избежать ситуации, когда стаж есть, а пенсия остается минимальной, эксперты советуют внимательно следить за уровнем официальной заработной платы и платить взносы в размере, превышающем минимальный.

При зарплате на уровне средней по стране (ИКЗ = 1,0):

СЗ: 14 000 гривен (средняя зарплата по стране);

КС: 0,30 (30 лет стажа);

формула: 14 000 × 1,0 × 0,30 = 4 200 гривен.

При зарплате, выше средней (ИКЗ = 1,5):

СЗ: 14 000 гривен;

КС: 0,30;

формула: 14 000 × 1,5 × 0,30 = 6 300 гривен.

При зарплате, ниже средней (ИКЗ = 0,8):

СЗ: 14 000 гривен;

КС: 0,30;

формула: 14 000 × 0,8 × 0,30 = 3 360 гривен.

Отметим, с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит примерно 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабинета Министров, которое пока не публиковали.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.