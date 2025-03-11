Пенсіонери, які працюють, зможуть отримати доплати до пенсії цього року: деталі

Для підвищення пенсії необхідно мати потрібну кількість стажу.

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Пенсіонери, які продовжують працювати, зможуть отримати додаткові виплати до своєї пенсії вже цього року. Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів регулюється частиною 4 статті 42 Закону України про обов'язкове державне пенсійне страхування. Про це йдеться в матеріалі видання "Українські новини".

Починаючи з 1 квітня поточного року, пенсії перераховуватимуть таким категоріям працюючих пенсіонерів:

тим, хто після призначення або перерахунку пенсії продовжували працювати і на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу;

тим, хто відпрацював менше ніж 24 місяці, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло 2 роки.

Слід зазначити, якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. Показник середньої зарплати (доходу), врахований під час призначення або попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.

Якщо після призначення або перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року страховий стаж становить менше ніж 24 місяці, перерахунок пенсії буде можливий не раніше ніж за 2 роки після її призначення або попереднього перерахунку, водночас ураховують тільки новопридбаний страховий стаж. Розмір заробітної плати для розрахунку пенсії залишається незмінним.

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів заплановано на 1 квітня 2025 року. Його буде проведено після надходження до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування даних про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року.

Термін подання звітів встановлено до 10 травня.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.