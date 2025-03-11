Работающие пенсионеры смогут получить доплаты к пенсии в этом году: детали

Для повышения пенсии необходимо иметь нужное количество стажа.

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Пенсионеры, которые продолжают работать, смогут получить дополнительные выплаты к своей пенсии уже в этом году. Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров регулируется частью 4 статьи 42 Закона Украины о обязательном государственном пенсионном страховании. Об этом говорится в материале издания "Украинские новости".

Начиная с 1 апреля текущего года, пенсии будут перечисляться следующим категориям работающих пенсионеров:

тем, кто после назначения или перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа;

отработавшим менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло 2 года.

Следует отметить, если на 1 марта 2025 приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. Показатель средней зарплаты (дохода), учтенный при назначении или предварительном перерасчете пенсии, не меняется.

Если после назначения или перерасчета пенсии на 1 марта 2025 года страховой стаж составляет менее 24 месяцев, перерасчет пенсии будет возможен не ранее чем через 2 года после ее назначения или предыдущего перерасчета, при этом учитывается только вновь приобретенный страховой стаж. Размер заработной платы для расчета пенсии остается неизменным.

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров запланирован на 1 апреля 2025 года. Он будет произведен после поступления в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования данных об уплате единого взноса за первый квартал 2025 года.

Срок подачи отчетов установлен до 10 мая.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.