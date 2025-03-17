Дві пенсії замість однієї: коли і хто отримає більше грошей

Поки що українці отримують пенсії за солідарною системою — тобто внески громадян, які працюють, одразу йдуть на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам.

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В Україні планують значні зміни в пенсійній системі. Уже 2025 року може бути запроваджена накопичувальна пенсія, завдяки якій громадяни зможуть отримувати виплати як із солідарної системи, так і зі свого особистого накопичувального рахунку. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в інтерв'ю журналісту Сергію Коробкіну.

Нині пенсійні виплати в Україні здійснюються за солідарною системою, коли внески працюючих громадян спрямовуються на пенсії нинішнім пенсіонерам. У рамках нової моделі кожен працюючий зможе накопичувати кошти на персональному пенсійному рахунку. Ці кошти будуть інвестуватися і примножуватися, забезпечуючи додаткове джерело доходу після виходу на пенсію.

Раніше введення накопичувальної пенсії неодноразово відкладалося через низку ризиків — від нестабільності економіки до недовіри громадян. Але цього разу, за словами Марчака, всі попередні помилки враховано. У перші три роки система працюватиме під повним контролем держави:

буде створено спеціальний державний фонд для накопичення пенсійних коштів;

управління інвестиціями здійснюватиметься прозоро, з чіткими правилами;

розроблено додаткові гарантії захисту грошей, схожі на ті, що діють у банківському секторі.

Запровадження нової пенсійної системи не торкнеться нинішніх пенсіонерів — вона розрахована на майбутнє. Однак усі, хто зараз працює і платитиме внески до накопичувального фонду, зможуть отримувати дві виплати після виходу на пенсію.

Законопроєкт уже подано на розгляд уряду. Якщо його підтримають у Кабміні, далі він надійде до Верховної Ради. Впровадження заплановано на 2025 рік, тож українцям варто вже зараз стежити за нововведеннями і готуватися до нової системи.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.