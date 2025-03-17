Две пенсии вместо одной: когда и кто получит больше денег

Пока украинцы получают пенсии по солидарной системе – то есть взносы работающих граждан сразу идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

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В Украине планируют значительные изменения в пенсионной системе. Уже в 2025 году может быть введена накопительная пенсия, благодаря которой граждане смогут получать выплаты как из солидарной системы, так и со своего личного накопительного счета. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью журналисту Сергею Коробкину.

В настоящее время пенсионные выплаты в Украине осуществляются по солидарной системе, когда взносы работающих граждан направляются на пенсии нынешним пенсионерам. В рамках новой модели каждый работающий сможет накапливать средства на персональном пенсионном счете. Эти средства будут инвестироваться и приумножаться, обеспечивая дополнительный источник дохода после выхода на пенсию.

Ранее введение накопительной пенсии неоднократно откладывалось из-за ряда рисков – от нестабильности экономики до недоверия граждан. Но на этот раз, по словам Марчака, все предыдущие ошибки учтены. В первые три года система будет работать под полным контролем государства:

будет создан специальный государственный фонд для накопления пенсионных средств;

управление инвестициями будет осуществляться прозрачно, с четкими правилами;

разработаны дополнительные гарантии защиты денег, похожие на действующие в банковском секторе.

Введение новой пенсионной системы не коснется нынешних пенсионеров – она рассчитана на будущее. Однако все, кто сейчас работает и будет платить взносы в накопительный фонд, смогут получать две выплаты после выхода на пенсию.

Законопроект уже представлен на рассмотрение правительства. Если его поддержат в Кабмине, дальше он поступит в Верховную Раду. Внедрение запланировано на 2025 год, так что украинцам стоит уже сейчас следить за нововведениями и готовиться к новой системе.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.