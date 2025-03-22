Не всім на руку: хто втратить вікові надбавки після індексації

Якщо сума пенсійних виплат перевищує 10 340 гривень 35 копійок, надбавка не нараховується.

Related video

Українці, які досягли певного віку, можуть розраховувати на доплату до пенсії. Однак існує важлива умова, яку через індексацію деякі громадяни не зможуть виконати. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Згідно з українським законодавством, громадяни віком від 70 до 74 років можуть отримувати додаткові виплати до 300 гривень, а особи старшого віку — ще значніші доплати:

від 75 до 79 років мають право на суму до 456 гривень;

старших за 80 років доплата становить до 570 гривень.

Однак існують важливі нюанси. Надбавка починає виплачуватися з моменту досягнення пенсіонером встановленого віку. Якщо 70 років виповнилося в середині місяця, за цей період буде нараховано лише половину доплати, а з початку наступного місяця — повну суму.

Крім того, при переході в старшу вікову групу, сума доплати не додається, а лише коригується:

вік 75 років — доплата зростає з 300 до 456 гривень (реальне збільшення — 156 гривень); вік 80 років — доплата зростає з 456 до 570 гривень (реальне збільшення — 114 гривень).

Доплати офіційно передбачені для всіх видів пенсій, проте є винятки. Якщо сума пенсійних виплат перевищує 10 340 гривень 35 копійок, надбавка не нараховується. Таким чином, якщо після березневої індексації розмір пенсії перевищив цей поріг, додаткові виплати не передбачені.

Крім того, якщо після підвищення виплата становить 10 300 гривень, доплата становитиме лише 40 гривень, щоб не перевищити суму в 10 340 гривень. Розмір цього ліміту відповідає рівню середньої зарплати за 2020 рік і з моменту введення надбавок цей показник не змінювався.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.