Не всем на руку: кто потеряет возрастные надбавки после индексации

Если сумма пенсионных выплат превышает 10 340 гривен 35 копеек, надбавка не начисляется.

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Украинцы, достигшие определенного возраста, могут рассчитывать на доплату к пенсии. Однако существует важное условие, которое из-за индексации некоторые граждане не смогут выполнить. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Согласно украинскому законодательству, граждане в возрасте от 70 до 74 лет могут получать дополнительные выплаты до 300 гривен, а лица старшего возраста – еще более значительные доплаты:

от 75 до 79 лет имеют право на сумму до 456 гривен;

старших за 80 лет доплата составляет до 570 гривен.

Однако существуют важные нюансы. Надбавка начинает выплачиваться с момента достижения пенсионером установленного возраста. Если 70 лет исполнилось в середине месяца, за этот период будет начислена лишь половина доплаты, а с начала следующего месяца – полная сумма.

Кроме того, при переходе в старшую возрастную группу, сумма доплаты не добавляется, а лишь корректируется:

возраст 75 лет — доплата возрастает с 300 до 456 гривен (реальное увеличение — 156 гривен); возраст 80 лет — доплата возрастает с 456 до 570 гривен (реальное увеличение — 114 гривен).

Доплаты официально предусмотрены для всех видов пенсий, однако есть исключения. Если сумма пенсионных выплат превышает 10 340 гривен 35 копеек, надбавка не начисляется. Таким образом, если после мартовской индексации размер пенсии превысил этот порог, дополнительные выплаты не предусмотрены.

Кроме того, если после повышения выплата составляет 10 300 гривен, доплата составит лишь 40 гривен, чтобы не превысить сумму в 10 340 гривен. Размер этого лимита соответствует уровню средней зарплаты за 2020 год и с момента введения надбавок этот показатель не менялся.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.