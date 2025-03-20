Виплати "молодих" пенсіонерів теж проіндексують: на скільки вони зростуть

Розмір підвищення пенсії внаслідок перерахунку не може перевищувати 1500 гривень.

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Після того як прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про суми підвищення пенсій у березні, у Кабінеті міністрів уточнили, що індексація також торкнеться виплат тим, хто вийшов на пенсію до 31 грудня 2024 року. Для "молодих" пенсіонерів перерахунок буде здійснено з коефіцієнтом 1,115. Про це йдеться в постанові Кабміну від 25 лютого 2025 року № 209.

За постановою, перерахунок буде здійснено для пенсіонерів, які отримують виплати із солідарної системи, для колишніх військовослужбовців, чорнобильців, а також для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, колишніх чиновників і вчених.

Для тих, хто вийшов на пенсію за останні чотири роки, встановлено такі коефіцієнти індексації:

у 2021 році — 1,0575;

у 2022 році — 1,046;

у 2023 році — 1,0345;

у 2024 році — 1,023.

Розмір підвищення пенсії в результаті перерахунку не може перевищувати 1500 гривень. Якщо сума збільшення виявляється меншою за 100 гривень, буде встановлено щомісячну доплату, яка заповнить суму, якої не вистачає до зазначеного рівня. Також з 1 квітня 2025 року перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, буде проведено автоматично, з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу. За даними Мінсоцполітики, перерахунок стосуватиметься 629 тисяч працюючих пенсіонерів.

Людям 65+, які не працюють і мають страховий стаж від 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки), належить доплата до пенсії. Якщо їхня пенсія менша за 3 758 грн, держава доплачує суму, якої не вистачає до цього рівня. Ця доплата враховується під час наступних перерахунків:

пенсіонерам віком 80+, страховий стаж яких становить щонайменше 25 років у чоловіків і щонайменше 20 років у жінок, які отримують пенсію, що не сягає 3 758 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру;

пенсіонерам віком від 70 до 80 років, страховий стаж яких становить не менш як 35 років у чоловіків і не менш як 30 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 613 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру;

особам, яким не виповнилося 70 років (крім осіб, передбачених в абзаці першому цього підпункту), страховий стаж яких становить не менш як 35 років у чоловіків і не менш як 30 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 323 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру,

іншим особам, які отримують пенсію, не працюють і в яких щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 3 038 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Пенсіонери 70-80 років із недостатнім страховим стажем (менше ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок) отримують доплату, розраховану пропорційно до їхнього стажу, виходячи із суми 3 613 грн. Для тих, кому 75-80 років і чий стаж становить не менше ніж 25 років (чоловіки) або 20 років (жінки), загальна пенсія не може бути нижчою за 3 613 грн.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.