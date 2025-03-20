Выплаты "молодых" пенсионеров тоже проиндексируют: на сколько они вырастут

Размер повышения пенсии в результате перерасчета не может превышать 1500 гривен.

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После того как премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о суммах повышения пенсий в марте, в Кабинете министров уточнили, что индексация также коснется выплат тем, кто вышел на пенсию до 31 декабря 2024 года. Для "молодых" пенсионеров перерасчет будет осуществлен с коэффициентом 1,115. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 25 февраля 2025 года № 209.

По постановлению, перерасчет будет осуществлен для пенсионеров, получающих выплаты из солидарной системы, для бывших военнослужащих, чернобыльцев, а также для тех, кто получает пенсии за особые заслуги, бывших чиновников и ученых.

Для вышедших на пенсию за последние четыре года установлены следующие коэффициенты индексации:

в 2021 году — 1,0575;

в 2022 году — 1,046;

в 2023 году — 1,0345;

в 2024 году, — 1,023.

Размер повышения пенсии в результате перерасчета не может превышать 1500 гривен. Если сумма увеличения оказывается менее 100 гривен, будет установлена ежемесячная доплата, которая восполнит недостающую сумму до указанного уровня. Также с 1 апреля 2025 года перерасчет пенсий для работающих пенсионеров будет проведен автоматически, с учетом их обновленного страхового стажа. По данным Минсоцполитики, перерасчет коснется 629 тысяч работающих пенсионеров.

Людям 65+, которые не работают и имеют страховой стаж от 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), полагается доплата к пенсии. Если их пенсия меньше 3 758 грн, государство доплачивает сумму, которой не хватает до этого уровня. Эта доплата учитывается при следующих пересчетах:

пенсионерам в возрасте 80+, страховой стаж которых составляет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, получающим пенсию, не достигающую 3 758 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера;

пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающим пенсию, не достигающую 3 613 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера;

лицам, которым не исполнилось 70 лет (кроме лиц, предусмотренных в абзаце первом настоящего подпункта), страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающим пенсию, не достигающую 3 323 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера,

другим лицам, которые получают пенсию, не работают и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 3 038 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Пенсионеры 70–80 лет с недостаточным страховым стажем (меньше 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) получают доплату, рассчитанную пропорционально их стажу, исходя из суммы 3 613 грн. Для тех, кому 75–80 лет и чей стаж составляет не менее 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины), общая пенсия не может быть ниже 3 613 грн.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.