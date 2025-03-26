Деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років цього року: у чому причина

Вік, у якому українці можуть вийти на пенсію, залежить від стажу роботи, отриманого раніше.

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Уряд не планує підвищувати пенсійний вік найближчим часом. Однак умови виходу на пенсію посилюються. Зокрема, коригуються вимоги до мінімального страхового стажу. Так, у 2025 році для виходу на пенсію в 60 років буде потрібно не менше 32 років страхового стажу. Про це повідомляє ПФУ.

Для іншого віку мінімуми такі:

для тих, хто хоче вийти на пенсію в 63 роки мінімум становить 23 роки страхового стажу;

у 65 років — 15 років страхового стажу.

До 2028 року вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію в 60 і 63 роки будуть змінюватися. Однак базова мінімальна вимога — 15 років стажу — залишиться незмінною і продовжить діяти після 2028 року.

Для 60 років мінімум зміниться так:

у 2026 році для виходу на пенсію потрібно буде мати мінімум 33 роки страхового стажу;

у 2027 році — 34 роки;

у 2028 році — 35 років.

А ось тим, хто хоче вийти на заслужений відпочинок у 63 роки потрібно буде мати мінімум:

у 2026 році — 23 роки страхового стажу;

у 2027 році — 24 роки;

у 2028 році — 25 років.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.