Некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет в этом году: в чем причина

Возраст, в котором украинцы могут выйти на пенсию, зависит от стажа работы, полученного ранее.

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Правительство не планирует повышать пенсионный возраст в ближайшее время. Однако условия выхода на пенсию ужесточаются. В частности, корректируются требования к минимальному страховому стажу. Так, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 32 лет страхового стажа. Об этом сообщает ПФУ.

Для другого возраста минимумы такие:

для тех, кто хочет выйти на пенсию в 63 года минимум составляет 23 года страхового стажа;

у 65 лет – 15 лет страхового стажа.

До 2028 года требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут изменяться. Однако базовое минимальное требование – 15 лет стажа – останется неизменным и продолжит действовать после 2028 года.

Для 60 лет минимум изменится так:

в 2026 году для выхода на пенсию нужно будет иметь минимум 33 года страхового стажа;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

А вот тем, кто хочет выйти на заслуженный отдых в 63 года нужно будет иметь минимум:

в 2026 году – 23 года страхового стажа;

в 2027 году – 24 года;

в 2028 году – 25 лет.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.