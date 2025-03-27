Пенсія в Україні: яка буде виплата, якщо зарплата менша за 5 тис. грн

Українцям, які планують вийти на пенсію в 60 років у 2025 році за наявності 32 років страхового стажу, необхідно мати заробітну плату не менше ніж 4 830 гривень.

Related video

Розмір пенсії в Україні визначається страховим стажем, віком виходу на пенсію, наявністю пільг і рівнем заробітної плати. Що вищий дохід, то більшим буде пенсійне забезпечення. Навіть за зарплати в 4 800 гривень Пенсійний фонд може призначити пенсію. Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

Громадянин України, який планує вийти на пенсію в 60 років у 2025 році за наявності 32 років страхового стажу, має заробляти щонайменше 4 830 гривень. У цьому разі його пенсія становитиме 1 693 гривні.

Ті самі умови застосовуються і до жінок, але їхня пенсія буде дещо вищою — 1 769 гривень.

Це базова пенсія, без урахування пільгових категорій, таких як ветерани війни, діти війни, особи, які мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.