Пенсия в Украине: какая будет выплата, если зарплата меньше 5 тыс. грн

Украинцам, планирующим выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году при наличии 32 лет страхового стажа, необходимо иметь заработную плату не менее 4 830 гривен.

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Размер пенсии в Украине определяется страховым стажем, возрастом выхода на пенсию, наличием льгот и уровнем заработной платы. Чем выше доход, тем больше будет пенсионное обеспечение. Даже при зарплате в 4 800 гривен Пенсионный фонд может назначить пенсию. Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Гражданин Украины, планирующий выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году при наличии 32 лет страхового стажа, должен зарабатывать не менее 4 830 гривен. В этом случае его пенсия составит 1 693 гривны.

Те же условия применяются и к женщинам, но их пенсия будет несколько выше – 1 769 гривен.

Это базовая пенсия, без учета льготных категорий, таких как ветераны войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.