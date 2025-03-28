Цифра шокує: яким буде розмір пенсії за зарплати 15 тис. грн

Пенсійна виплата не може бути нижчою за встановлений мінімум — 3 000 гривень.

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Розмір середньої зарплати і податкових відрахувань регулярно змінюється. Якщо у 2025 році ваша офіційна зарплата становитиме 15 000 гривень, то за допомогою спеціальної формули можна розрахувати майбутню пенсію. Її розмір залежить від трьох ключових чинників: середньої заробітної плати по країні, індивідуального коефіцієнта доходу і тривалості страхового стажу. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Якщо ваш офіційний дохід дорівнює 15 000 гривень, приблизну суму майбутньої пенсії можна розрахувати, використовуючи формулу, встановлену Пенсійним фондом України. Розмір пенсії розраховується за таким алгоритмом:

П = Зп × Ікз × Кс, де:

П — розмір пенсії;

Зп — середня заробітна плата в країні за три роки перед виходом на пенсію;

Ікз — коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу × 1%).

За прогнозами, у 2025 році середня заробітна плата, що враховується для розрахунку пенсії, може становити близько 15 000 гривень.

Розглянемо, як визначається пенсійна виплата, якщо ваша офіційна зарплата — 15 000 гривень, а страховий стаж становить 30 років:

коефіцієнт заробітної плати (Ікз) — якщо ваша зарплата відповідає середньому рівню по країні (15 000 гривень), коефіцієнт дорівнює 1,0.

коефіцієнт страхового стажу (Кс) — для 30 років стажу: 30 × 1% = 0,30.

П = 15 000 × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривень.

Отже, при зарплаті 15 000 гривень і 30 роках страхового стажу, орієнтовний розмір пенсії у 2025 році становитиме 4 500 гривень.

Пенсійна виплата не може бути нижчою за встановлений мінімум. У 2025 році він залежатиме від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який, за прогнозами, з грудня становитиме 3 000 гривень.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.