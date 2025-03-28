Цифра шокирует: каким будет размер пенсии при зарплате 15 тыс. грн

Пенсионная выплата не может быть ниже установленного минимума — 3 000 гривен.

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Размер средней зарплаты и налоговых отчислений регулярно меняется. Если в 2025 году ваша официальная зарплата составит 15 000 гривен, то с помощью специальной формулы можно рассчитать будущую пенсию. Ее размер зависит от трех ключевых факторов: средней заработной платы по стране, индивидуального коэффициента дохода и продолжительности страхового стажа. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Если ваш официальный доход равен 15 000 гривен, примерную сумму будущей пенсии можно рассчитать, используя формулу, установленную Пенсионным фондом Украины. Размер пенсии рассчитывается по следующему алгоритму:

П = Зп × Икз × Кс, где:

П – размер пенсии;

Зп – средняя заработная плата в стране за три года перед выходом на пенсию;

Икз – коэффициент заработной платы (соотношение вашей зарплаты к средней по стране);

Кс – коэффициент страхового стажа (количество лет стажа × 1%).

По прогнозам, в 2025 году средняя заработная плата, учитываемая для расчета пенсии, может составлять около 15 000 гривен.

Рассмотрим, как определяется пенсионная выплата, если ваша официальная зарплата — 15 000 гривен, а страховой стаж составляет 30 лет:

коэффициент заработной платы (Икз) — если ваша зарплата соответствует среднему уровню по стране (15 000 гривен), коэффициент равен 1,0.

коэффициент страхового стажа (Кс) — для 30 лет стажа: 30 × 1% = 0,30.

П = 15 000 × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривен.

Итак, при зарплате 15 000 гривен и 30 годах страхового стажа, ориентировочный размер пенсии в 2025 году составит 4 500 гривен.

Пенсионная выплата не может быть ниже установленного минимума. В 2025 году он будет зависеть от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который, по прогнозам, с декабря составит 3 000 гривен.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.п