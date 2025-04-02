За місяць несплати: в Yasno пояснили, кому з українців можуть відрізати електроенергію, — ЗМІ
Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення світла за борги побутовим споживачам у грудні 2023 року, тому українцям можуть відрізати електропостачання через несплату рахунків, розповіли журналістам у компанії Yasno. Підставою для відключення може бути заборгованість навіть за один місяць.
Про нюанси відключення електроенергії за несплату пише "Телеграф" із посиланням на компанію Yasno, яка входить до групи ДТЕК і постачає електроенергію та газ абонентам у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України.
За словами журналістів, в компанії зазначили, що відключати електроенергію споживачам можуть навіть в осінньо-зимовий період. Виключення становлять лише мешканці тимчасово окупованих територій і районів, де ведуться бойові дії. Зазначається, що процедура відключення світла за борги описана в Розділі VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
"Ці Правила є обов'язковими для виконання усіма учасниками роздрібного ринку. Клієнт, котрий місяць не сплачував рахунки за спожиту електроенергію і накопичив борг, може бути відключеним від електропостачання", — заявив постачальник.
У постанові НКРЕКП у пункті 7.5 повідомляється, що однією з підстав для повного або часткового припинення постачання електроенергії може бути борг за надані послуги з її розподілу (передачі). Проте період накопичення заборгованості в документі не згадується, як і сума боргу. За словами журналістів, у такому разі орієнтуватися потрібно на умови договору з оператором системи.
Крім того, в компанії нагадали, що в грудні 2023 року Кабмін скасував мораторій відновив право постачальників електроенергії не лише відключати боржників, а й нараховувати та стягувати штрафи та пеню. Виключенням є населення тимчасово окупованих росіянами територій і тих, де наразі ведуться бойові дії, а також людей, чиє майно було зруйноване через бої. Коли власник житла в ньому по факту не проживає, він може надати компанії документи, які це підтвердять. Тоді борг за світло, який накопичився після 24 лютого 2022 року, з нього стягувати не будуть.
Нагадаємо, 2 квітня директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, скільки українців не платять за електрику та хто є головними боржниками.
Фокус із посиланням на інформацію постачальника електроенергії та газу Yasno 11 березня писав, як у травні зросте тариф на електроенергію в Україні та кого торкнуться зміни.