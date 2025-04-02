За месяц неуплаты: в Yasno объяснили, кому из украинцев могут отрезать электроэнергию, — СМИ

Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света за долги бытовым потребителям в декабре 2023 года, поэтому украинцам могут отрезать электроснабжение из-за неуплаты счетов, рассказали журналистам в компании Yasno. Основанием для отключения может быть задолженность даже за один месяц.

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О нюансах отключения электроэнергии за неуплату пишет "Телеграф" со ссылкой на компанию Yasno, которая входит в группу ДТЭК и поставляет электроэнергию и газ абонентам в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины.

По словам журналистов, в компании отметили, что отключать электроэнергию потребителям могут даже в осенне-зимний период. Исключение составляют лишь жители временно оккупированных территорий и районов, где ведутся боевые действия. Отмечается, что процедура отключения света за долги описана в разделе VII Правил розничного рынка электрической энергии, утвержденных постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Эти Правила являются обязательными для выполнения всеми участниками розничного рынка. Клиент, который месяц не оплачивал счета за потребленную электроэнергию и накопил долг, может быть отключен от электроснабжения", — заявил поставщик.

Потребителю могут отключить свет даже за месячный долг Фото: Телеграф

В постановлении НКРЭКУ в пункте 7.5 сообщается, что одним из оснований для полного или частичного прекращения поставки электроэнергии может быть долг за предоставленные услуги по ее распределению (передаче). Однако период накопления задолженности в документе не упоминается, как и сумма долга. По словам журналистов, в таком случае ориентироваться нужно на условия договора с оператором системы.

Постановление НКРЭКУ определяет основания для отключения электроэнергии потребителям Фото: Скриншот

Кроме того, в компании напомнили, что в декабре 2023 года Кабмин отменил мораторий и восстановил право поставщиков электроэнергии не только отключать должников, но и начислять и взимать штрафы и пеню. Исключением является население временно оккупированных россиянами территорий и тех, где сейчас ведутся боевые действия, а также людей, чье имущество было разрушено из-за боев. Когда владелец жилья в нем по факту не проживает, он может предоставить компании документы, которые это подтвердят. Тогда долг за свет, который накопился после 24 февраля 2022 года, с него взимать не будут.

Напомним, 2 апреля директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, сколько украинцев не платят за электричество и кто является главными должниками.

Фокус со ссылкой на информацию поставщика электроэнергии и газа Yasno 11 марта писал, как в мае вырастет тариф на электроэнергию в Украине и кого коснутся изменения.