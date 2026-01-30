Україна не отримала сотні мільйонів енергетичної допомоги від США: у чому причина

Україна не отримує сотні мільйонів доларів допомоги для покращення ситуації в енергетиці навіть попри критичну ситуацію. Кошти були виділені на відновлення енергоінфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.

Причиною цього є бюрократичні проблеми. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських та українських чиновників.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за часів президентства Джо Байдена мало намір виділити частину коштів на відновлення інфраструктури. Однак, після того, як президентом США став Дональд Трамп і USAID було закрито, деякі кошти опинилися в "бюрократичному застої".

Деякі посадовці адміністрації Трампа виступали за те, щоб Державний департамент США розподілив кошти, які не були витрачені USAID. Інші ж натомість наполягали на тому, щоб коштами займалася Корпорація фінансування розвитку (Development Finance Corporation), раніше маловідоме федеральне агентство, яке, як очікується, відіграватиме важливу роль у відбудові України.

Затримка енергетичної допомоги пов'язана не з бажанням тиснути на Україну, як це було раніше, наголосили джерела.

Загальна сума допомоги, яка не була виділена, оцінюється приблизно у 250 мільйонів доларів. Український, американський та європейський чиновники у коментарях виданню висловили своє розчарування, що Україна не отримує допомогу. А одне з джерел повідомило, що у Білому домі знали про зупинку фінансування і намагалися з'ясувати деталі цієї проблеми.

Водночас Україна боїться говорити про на цю тему, адже припускає, що прохання про допомогу може спровокувати непередбачувану дипломатичну реакцію, як це було раніше.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому, посилаючись на критичний звіт генерального інспектора USAID, припустило, що кошти, виділені на енергетичну допомогу Україні в минулому, використовувалися неналежним чином.

"Підтримка енергетичного сектору України адміністрацією Байдена була катастрофою. У нас є звіт USAID, який показує, як підрядники в Україні, ймовірно, втратили енергетичної продукції на мільйони через відсутність нагляду, корупцію, крадіжки тощо", — йдеться у повідомленні речника Корпорації фінансування розвитку.

Він також наголосив, що Дональд Трамп зробив більше, ніж будь-хто, аби досягти миру в Україні.

Ще однією причиною затримки допомоги є побоювання щодо корупції в енергетичному секторі країни, повідомило одне з джерел.

Енергетичне перемир'я в Україні

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням не атакувати українські міста впродовж тижня. Путін, за його словами, погодився на цю пропозицію.

Згодом це прокоментував Володимир Зеленський — за його словами, офіційних домовленостей щодо припинення ударів по енергооб'єктах між Росією та Україною не було, проте Київ готовий їх дотримуватися.

У NYT повідомили, що досягнення енергетичного перемир'я відбулося після того, як Київ минулих вихідних просив про припинення ударів в ході тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

А речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що енергетичне перемир'я, на яке погодилася Росія, діятиме до 1 лютого, коли запланований пік морозів в Україні.